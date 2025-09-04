Dolar
41.17
Euro
48.12
Altın
3,534.34
ETH/USDT
4,365.00
BTC/USDT
110,489.00
BIST 100
10,737.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de Venezuela vatandaşlarına verilen Geçici Koruma Statüsü sonlandırılacak

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), Venezuela vatandaşlarına 2021'de verilen ve 10 Eylül itibarıyla süresi dolacak Geçici Koruma Statüsü'nün (TPS) yenilenmeyeceğini duyurdu.

Yasin Yorgancı  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
ABD'de Venezuela vatandaşlarına verilen Geçici Koruma Statüsü sonlandırılacak

Ankara

ABD İç Güvenlik Bakanlığının sitesinden, Venezuela vatandaşlarına 2021'de verilen TPS'ye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Venezuela'nın düzensiz göçü tetiklemedeki önemli rolü ve Geçici Koruma Statüsü'nün yarattığı açık mıknatıs etkisi göz önüne alındığında, Venezuela vatandaşları için TPS'nin sürdürülmesi veya genişletilmesi, (ABD Başkanı Donald) Trump yönetiminin güney sınırımızın güvenliğini sağlama ve göçü etkili şekilde yönetme çabalarını doğrudan baltalıyor." ifadeleri kullanıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Venezuela vatandaşlarının ABD'de geçici olarak kalmasına izin verilmesinin ülke çıkarlarıyla uyuşmadığı belirtilen açıklamada, bu kişilerin, ülkeden ayrılışlarında ücretsiz uçak bileti ve 1000 dolarlık "çıkış avansı" elde etmek için ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza birimine ait "CBP Home" uygulamasını kullanabileceği bildirildi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in, bu kararı, diğer ABD kurumlarıyla görüştükten sonra, ulusal çıkarlara aykırı olduğu gerekçesiyle uygulamanın sona erdirilmesi gerektiğini düşünerek aldığı aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda 46 göçmen kaçakçısı yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Kayseri'de keçe fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Sapanca Gölü'nde azalan su miktarı nedeniyle tedbir alınacak
Uşak'ta tekstil fabrikasında ve deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Benzer haberler

ABD'de Venezuela vatandaşlarına verilen Geçici Koruma Statüsü sonlandırılacak

ABD'de Venezuela vatandaşlarına verilen Geçici Koruma Statüsü sonlandırılacak

Trump, ABD'nin Venezuela'dan ayrılan uyuşturucu taşıyan bir gemiye saldırı düzenlediğini açıkladı

Maduro: Venezuela son 100 yılda kıtamızda görülen en büyük tehditle karşı karşıya

Venezuela'dan ABD'ye "kıyılarımızdan uzak durun" uyarısı

Venezuela'dan ABD'ye "kıyılarımızdan uzak durun" uyarısı
ABD'ye ait bir denizaltı ile 7 savaş gemisi Karayipler'e hareket etti

ABD'ye ait bir denizaltı ile 7 savaş gemisi Karayipler'e hareket etti
ABD'nin, Latin Amerika'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında bölgeye 8 savaş gemisi gönderdiği belirtildi

ABD'nin, Latin Amerika'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında bölgeye 8 savaş gemisi gönderdiği belirtildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet