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Dünya

ABD'de üniversiteler, uluslararası öğrencilere Trump göreve başlamadan kampüse dönme çağrısı yaptı

ABD'de bazı üniversiteler, Trump'ın göreve başladıktan sonra yine bazı ülkelere seyahat veya vize yasağı getireceğinden endişe ediyor.

Hakan Çopur  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
ABD'de üniversiteler, uluslararası öğrencilere Trump göreve başlamadan kampüse dönme çağrısı yaptı

Washington

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın ilk dönemine benzer şekilde bazı ülkelere seyahat ve vize yasağı getirebileceğinden endişe eden bazı üniversiteler, uluslararası öğrencilerine "Trump göreve başlamadan kampüse dönün" çağrısı yapıyor.

ABD'de 1,1 milyondan fazla uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan üniversitelerin bazıları, Trump'ın görevi devraldıktan sonra yaşanabilecek gelişmelere karşı şimdiden tedbir almaya başladı.

CNN'in derlediği bilgilere göre, en fazla yabancı öğrenciye ev sahipliği yapan New York Üniversitesi (NYU) başta olmak üzere Cornell Üniversitesi ve Güney California Üniversitesi gibi birçok büyük üniversitenin yönetimi, öğrencilerini Trump dönemi konusunda uyardı.

Halen kış tatilinde olan uluslararası öğrencileri, 20 Ocak 2025'te gerçekleştirilecek yemin töreninden önce ABD'ye dönmeleri konusunda uyaran üniversiteler, bu süreçte Trump'ın seyahat ve vize yasağı getirebileceği konusundaki endişelerini aktardı.

2017'de başkanlık koltuğuna oturduğu dönemde bazı ülkelere seyahat yasağı getiren Trump'ın uygulamalarına atıf yapan üniversite yönetimleri, yeni dönemde neyle karşılaşacaklarından emin olmadıklarını belirterek öğrencilerden kampüse 20 Ocak'tan önce dönmelerini istedi.

Trump'ın seyahat yasağı

ABD Başkanı seçilen Trump, ilk başkanlığı döneminde, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülkeden ABD'ye girişlere kısıtlamalar getirmiş, bu politikası nedeniyle, o sırada yurt dışında bulunan binlerce öğrenci mahsur kalmıştı.

Trump, bu yıl seçim kampanyaları sırasında, düzensiz göçmen sorunuyla ilgili sınırları kapatmayı ve söz konusu "seyahat yasağını" daha da güçlendirerek geri getirmek istediğini dile getirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığınca kısmen finanse edilen bir veri projesi olan Open Doors'a göre, 2023-24 akademik yılında ülke dışından 1,1 milyondan fazla öğrenci ABD'deki kolej ve üniversitelere kayıt yaptırdı.

ABD'de Hindistan'dan gelen öğrenciler ilk sırada yer alırken, onu Çin ve Güney Kore takip ediyor. Hint ve Çinli öğrencilerin toplamı, ABD'deki tüm uluslararası öğrencilerin yarısından fazlasını oluşturuyor.

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