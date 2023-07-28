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Dünya

ABD'de Tyre Nichols'un ölümünden sorumlu polis teşkilatına soruşturma başlatıldı

ABD'nin Tennessee eyaletinde, ocakta 6 polis tarafından dövülerek öldürülen siyahi Tyre Nichols'un ölümünden sorumlu Memphis Polis Teşkilatı'na yönelik soruşturma başlatıldı.

Salih Okuroğlu  | 28.07.2023 - Güncelleme : 28.07.2023
ABD'de Tyre Nichols'un ölümünden sorumlu polis teşkilatına soruşturma başlatıldı Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

Washington

Adalet Bakanlığı Sivil Haklar Birimi Başsavcı Yardımcısı Kristen Clarke, yaptığı basın açıklamasında, Bakanlığın, Memphis Polis Teşkilatı'na yönelik soruşturma başlattığını duyurdu.

Clarke, soruşturmanın temel amacının polis teşkilatı tarafından anayasa veya federal yasanın sistematik olarak ihlal edilip edilmediğini belirlemek olduğunu ifade etti.

Adalet Bakanı Merrick Garland da Nichols'un trajik ölümünün, ülke çapında büyük bir acıya sebep olduğunu belirterek, soruşturmanın, polis teşkilatının ırka dayalı ayrımcılık ve anayasaya aykırı davranışlar sergilediğine dair iddiaları incelemek adına başlatıldığını kaydetti.

Olay

ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Memphis şehrinde FedEx sürücüsü olarak çalışan 29 yaşındaki siyahi Tyre Nichols, 7 Ocak'ta polis tarafından "dikkatsiz araç kullandığı" gerekçesiyle durdurularak arabasından indirilmiş, gözaltı işlemi sırasında feci şekilde dövülmüştü.

5’i siyahi 6 polisin dakikalarca dövdükten sonra bıraktığı gence yaklaşık 30 dakika boyunca tıbbi müdahalede bulunulmamış, hatta şiddetin sona ermesinden sonraki 10 dakikada olay yerine gelen ve tıbbi ekipmanları olan itfaiye ekipleri de Nichols'a hiçbir tıbbi müdahale yapmamıştı.

Daha sonra hastaneye kaldırılan siyahi genç, aşırı kanama nedeniyle 3 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Nichols’un dövülme görüntülerinin yayımlanmasının ardından Boston, Chicago, Detroit, New York ve Portland kentlerinde polis şiddetine karşı gösterileri düzenlenmişti.

Memphis Polis Teşkilatı, olaya karışan 6 polisi görevden uzaklaştırmış, 3 itfaiye çalışanının da işine son verilmişti. Olaya karışan polisler hakkında "cinayet" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Nichols’un annesi, Memphis şehir yönetimi ve polis departmanına ayrıca 550 milyon dolarlık federal tazminat davası açmıştı.

Memphis'teki adli tabip tarafından yayımlanan raporda, Nichols'un ölüm şekli "cinayet" olarak tanımlanmıştı.

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