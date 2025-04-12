Dolar
38.03
Euro
43.20
Altın
3,238.73
ETH/USDT
1,594.60
BTC/USDT
83,491.00
BIST 100
9,380.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beylikdüzü’nde bir kamyonet, nedeni henüz belirlenemeyen bir şekilde alev aldı Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı, kulübün "Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Dünya

ABD'de Trump yönetiminin ibadethanelerde düzensiz göçmenleri gözaltına almasına izin

ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump yönetiminin ibadethanelerde düzensiz göçmenleri gözaltına alma politikasına izin verdi.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 12.04.2025 - Güncelleme : 12.04.2025
ABD'de Trump yönetiminin ibadethanelerde düzensiz göçmenleri gözaltına almasına izin

İstanbul

Washington DC Bölge Yargıcı Dabney Friedrich, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) kuvvetlerinin ibadethanelerde düzensiz göçmenleri gözaltına alma yetkisine karşı Trump yönetimine açılan davada kararını açıkladı.

Friedrich, davacıların talep ettiği ihtiyatı tedbir talebini reddederek ICE ekiplerinin ibadethanelerde düzensiz göçmenleri gözaltına alma yetkisinin yasaları ihlal etmediğini belirtti.

İbadethanelerin "özel hedef" olarak seçildiğine yönelik kanıt bulunmadığını kaydeden Friedrich, ihtiyati tedbir talebi için yasal dayanak bulunmadığını ifade etti.

Friedrich, davacı dini grupların iddiasının aksine, Trump yönetiminin kilise ve sinagoglarda düzensiz göçmenleri gözaltına alma yetkisinin din özgürlüklerini ihlal etmediğini savundu.

Davacıların "baskın korkusu" yüzünden kilise ve sinagoglara katılım sayısının azaldığı iddiasını da değerlendiren Friedrich, iddia makamının katılım sayısını düşüren ana sebebin ICE ekiplerinin eylemleri olup olmadığının ispat edilemediğini kaydetti.

Diğer yandan davacı dini grupların baş avukatı Kelsi Corkran, yargıcın kararını incelediklerini ve seçeneklerini değerlendirdiklerini açıkladı.

ABD'de 27 dini grup, 11 Şubat'ta ICE kuvvetlerinin ibadethanelerdeki düzensiz göçmenleri gözaltına alma yetkisine karşı Trump yönetimine dava açmıştı.

Dava dilekçesinde, Trump yönetiminin yeni politikasının ibadethanelere baskın korkusunu yaydığı ve bu nedenle ibadet ve diğer dini hizmetlere katılımları düşürdüğü, bunun da düzensiz göçmen olsalar bile insanların dini özgürlüklerini ihlal ettiği öne sürülmüştü.

ICE, 2011 yılında federal kolluk kuvvetlerinin, okul, hastane ve kilise gibi hassas kabul edilen yerlerde düzensiz göçmenlerin gözaltına alınmasını engelleyen bir politikayı uygulamaya sokmuş, eski Başkan Joe Biden yönetimi de benzer bir kılavuz yayımlayarak uygulamayı sürdürmüştü.

Ancak Trump'ın yemin ederek göreve başlamasından bir gün sonra İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yönergede, düzensiz göçmenlerin kilise, hastane ve okul gibi hassas kabul edilen belli alanlarda gözaltına alınmalarını sınırlayan uygulamanın sona erdiği duyurulmuştu.

Yönergede, ICE kuvvetlerine daha fazla yetki verildiği belirtilerek "Suçlular artık gözaltına alınmaktan kaçınmak için Amerika'nın okullarında ve kiliselerinde saklanamayacak. Trump yönetimi, cesur kolluk kuvvetlerimizin ellerini bağlamayacak ve bunun yerine sağduyularını kullanmalarına güvenecek." ifadesi kullanılmıştı.

Göçmen hakları savunucuları ise hassas alanlarla ilgili politikanın kaldırılması konusunda endişelerini paylaşarak bunun, göçmen topluluklarında korku yaratacağını ve çocukların okula gitmelerini veya insanların hastanelerde tedavi olmak istemelerini engelleyeceğini savunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
IFRC Genel Sekreteri, insani yardım çalışanlarına yönelik saldırıların sona ermesi çağrısı yaptı
Bilecik YEDAM, 4 yılda 2 binden fazla kişiye hizmet verdi
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 100 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Bazı illerde kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İstanbul'da yakalandı

Benzer haberler

ABD'de Trump yönetiminin ibadethanelerde düzensiz göçmenleri gözaltına almasına izin

ABD'de Trump yönetiminin ibadethanelerde düzensiz göçmenleri gözaltına almasına izin

İran: ABD ile eşit şartlarda, adil ve onurlu bir anlaşmaya varmak istiyoruz

Türk rujları Amerikalı ve Orta Doğulu kadınların dudaklarını renklendirdi

Tarife restleşmesi teknolojide güç dengelerini yeniden şekillendirecek

Tarife restleşmesi teknolojide güç dengelerini yeniden şekillendirecek
Türkiye-ABD ticari işbirliği çalışma grubu toplantısı yapıldı

Türkiye-ABD ticari işbirliği çalışma grubu toplantısı yapıldı
Venezuela: Chevron, ABD'nin kısıtlamaları nedeniyle petrol sevkiyatını iade etti

Venezuela: Chevron, ABD'nin kısıtlamaları nedeniyle petrol sevkiyatını iade etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet