ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı'nın görevden alınmasına ilişkin önerge reddedildi
ABD'de Temsilciler Meclisi, Başkan Mike Johnson'ın görevden alınmasına yönelik önergeyi reddetti.
Ankara
The Washington Post'un haberine göre, Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene'nin, Johnson'ı görevden alma çabası başarısızlıkla sonuçlandı.
Johnson'ın görevden alınmasına ilişkin önerge, Temsilciler Meclisinde 359'a karşı 43 oyla reddedildi.
Mike Johnson, önergenin reddedilmesinin ardından memnuniyetini dile getirdi.
Greene'den Johnson aleyhine önerge
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Greene, "Cumhuriyetçilerin öncelediği başlıkları göz ardı ederek" geçici bütçeyi geçirdiği gerekçesiyle Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın görevden alınması için martta önerge sunmuştu.
Johnson'ı, başta sınır güvenliği ve kürtaj gibi başlıklar olmak üzere "Amerikan halkının temel sorunları" konusunda geçici bütçede hiçbir şey yapmamakla suçlayan Greene, ay başında, önergesinin oylamaya sunulması için çağrı yapacağını açıklamıştı.
Aşırı sağcı görüşleriyle bilinen ve özellikle Ukrayna'ya destek paketini geçirdiği için Johnson'a tepki gösteren Greene, "Temsilciler Meclisinde bu işi tamamlayacak liderlere ihtiyacımız var. Mike Johnson bu işi yapmaya ehil değil." demişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.