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Dünya

ABD'de son bir haftada düzenlenen silahlı saldırılarda 430'dan fazla kişi öldü

ABD'de silahlı şiddet verilerini toplayan Silahlı Şiddet Arşivine göre, geçen hafta ülke genelinde 915'ten fazla silahlı saldırı meydana geldi, söz konusu saldırılarda 430'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

Şeyma Uzundere   | 26.07.2021
ABD'de son bir haftada düzenlenen silahlı saldırılarda 430'dan fazla kişi öldü

Ankara

The Hill'in haberine göre, Silahlı Şiddet Arşivine (GVA) tarafından sağlanan veriler, ülkede silahlı şiddet olaylarının arttığını gösterdi.

Veriler, ABD'de 17-23 Temmuz'da 915'in üzerinde silahlı şiddet olayı yaşandığını ve olaylarda 430'dan fazla kişinin yaşamını yitirdiğini ortaya koydu.

Bunun yanı sıra saldırılarda 1007 kişi ise yaralandı.

Söz konusu tarihler arasındaki silahlı şiddet olayları en çok Illinois (109), Teksas (63), Pensilvanya (59) ve California'da (52) görüldü.

Bununla birlikte 2021 yılı içinde 13 bin 500'den fazla silahlı intihar olayı gerçekleşti.

ABD'de bu yıl itibarıyla silahlı şiddet olaylarında, 800'ü 18, 174'ü 12 yaş altı 24 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Bu sayı 2020'de 43 bini aşmış ve son 20 yılın en yüksek seviyesine yükselmişti.

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