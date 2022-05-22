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Dünya

ABD'de siyahilerin ırkçı saldırılara maruz kalma korkusunun arttığı belirtildi

ABD'de yapılan anket, New York'un Buffalo kentindeki bir süpermarkette siyahilere karşı yapılan silahlı saldırı sonrası Afro-Amerikanların ırkçı tehlikelerden duyduğu endişenin boyutunun arttığını ortaya koydu.

Mücahit Oktay   | 22.05.2022
ABD'de siyahilerin ırkçı saldırılara maruz kalma korkusunun arttığı belirtildi Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

New York

Washington Post-Ipsos anketine göre her 10 siyahi Amerikalıdan 8'i, Buffalo'daki 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası, kendilerine yönelik ırkçı saldırının artmasından korktuğunu belirtti.

Ankete katılan Afro-Amerikalılar, ülkede George Floyd'un polis tarafından öldürülmesini takip eden protestolar sonrasında polisin siyahilere davranışları konusunda "çok az" gelişme olduğu konusunda ortak görüş bildirdi.

Vurulan 13 kişiden 11'i siyahi olan Buffalo saldırısı sonrası, Afro-Amerikan kitlenin sadece yüzde 10'u ırkçılık sorununun yaşamlarının bir döneminde düzeleceğini umduğunu, yüzde 53'lük bir çoğunluk daha da kötüleşeceğini ifade etti.

Ankete göre, siyahi Amerikalıların yüzde 70'i, beyaz Amerikalıların en az yarısının beyaz üstünlükçü inançlara sahip olduğunu, yüzde 75'i ise beyaz üstünlükçülerin kendileri için "büyük bir tehdit" olduğunu düşünüyor.

Anket sorularını cevaplayan siyahilerin yüzde 63'ü silahlara kolay erişimin nefret suçu işleyen insanlara "büyük ölçüde" katkıda bulunduğunu belirtirken yüzde 57'si "kişisel aile ve yetiştirilme tarzı" konusunda aynı şeyi söyledi.

Ayrıca Afro-Amerikalıların yüzde 52'si sosyal medyanın nefret suçlarına büyük ölçüde katkıda bulunduğu ve yüzde 45'i okullarda yeterince hoşgörü öğretilmediği tespitinde bulundu.

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