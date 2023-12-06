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Dünya

ABD'de senatörün engellemesi nedeniyle bekleyen yüzlerce askeri atama onaylandı

ABD'de Alabama eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü Tommy Tuberville'nin ABD Savunma Bakanlığındaki (Pentagon) farklı pozisyonlara aday gösterilen yüzlerce kişiye yönelik engellemeye son vermesinin ardından, Senato yaklaşık 425 askerin atamasını onayladı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
ABD'de senatörün engellemesi nedeniyle bekleyen yüzlerce askeri atama onaylandı

Ankara

ABD Kongresi Senato çoğunluk lideri Chuck Schumer, Tuberville'nin Pentagon'un "kürtaj" politikasını protesto etmek amacıyla yüzlerce askerin atamasına yönelik engeli kaldırmasının ardından, atamaları oylamaya sundu.

Oylama sonucu engellemeye takılan yaklaşık 425 askerin ataması onaylandı.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, gelişmelerin cesaret verici olduğunu ve tüm askerlere yönelik engellemelerin kaldırılmasını için Senatör Tuberville ile görüşmeye devam ettiğini belirtti.

Senatör Tuberville ile Pentagon arasındaki "kürtaj" krizi

ABD Yüksek Mahkemesi, 24 Haziran 2022'de ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararı"nı iptal etmiş, bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakılmıştı.

Pentagon, kürtajın yasaklandığı eyaletlerdeki askerlerin kürtaj masraflarını karşılayacak yeni bir düzenleme getirmişti.

Alabama Senatörü Tuberville ise Savunma Bakanı Lloyd Austin'e bir mektup yazarak Pentagon'u, bu düzenlemeyle "kürtaj yasağı kararlarının etrafından dolaşmaya" çalışmakla suçlamış, Bakanlıktan talep edilen bilgilendirme oturumunun iptal edildiğini hatırlatarak önüne gelecek tüm atamaları askıya alacağını açıklamıştı.

Tuberville, dün dört yıldızlı generaller dışındaki tüm pozisyonlardaki atamaların blok halinde onaylanmasının önünü açacağını söylemişti.

ABD'de kanunlar gereği yönetimin gösterdiği tüm adayların Senatonun onayını alması gerekiyor.

Genel olarak Pentagon atamaları, siyasi tartışmalardan uzak tutulması ve sürecin hızlanması için Senato tabanına gelmeden oy birliğiyle bloklar halinde onaylanıyor.

Senatörlerden birinin itiraz etmesi durumunda ise adayların oylaması gerçekleşemiyor.

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