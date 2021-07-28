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Dünya, Koronavirüs

ABD'de sağlık yetkilileri Kovid-19'la mücadelede 'iç mekanlarda maske kullanımı' tavsiyesine geri döndü

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ülkede artışa geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı "aşılama yapmış kişilere iç mekanlarda maske kullanma ve sosyal mesafeye dikkat etme" tavsiyesini geri getirdi.

İslam Doğru   | 28.07.2021
ABD'de sağlık yetkilileri Kovid-19'la mücadelede 'iç mekanlarda maske kullanımı' tavsiyesine geri döndü Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky, basın toplantısında, "Son salgın araştırmalarında, Delta varyantının Kovid-19 virüsünün geçmişteki durumundan farklı davrandığını gösteren yeni bilimsel veriler gördüm. Bu, endişe verici ve ne yazık ki tavsiyelerimizin güncellenmesini zorunlu kılıyor." ifadelerini kullandı.

Walensky, aşılarını yaptırmış kişilerde virüsü yayma oranının hala çok düşük olduğuna işaret ederek "Aşılanmış kişilerin Delta varyantına yakalanma ihtimali düşük olsa da yakalandığında virüsü başkalarına yayma potansiyelleri var." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede son haftalarda yükselişe geçen Kovid-19 vaka sayısının genelde aşı yaptırmamış kesimler arasında görüldüğüne dikkati çeken Walensky, yeni varyantın, aşılarını yaptırmış kişilere de bulaşıp hafif semptomlar şeklinde görülebileceği uyarısı yaptı.

Walensky, aşılamalarını tamamlamış olsalar bile Delta varyantına karşı öğretmenler, öğrenciler ve iç mekanlarda çalışanlara "maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları" tavsiyesini geri getirdiklerini kaydetti.

Nisanda dış mekanlarda maske kullanmasına gerek olmadığı duyurulmuştu

CDC, ülkede Kovid-19 vaka ve ölü sayılarının azalmasıyla nisanda her iki doz aşıyı yaptırmış kişilerin dış mekanlarda maske kullanmasına gerek olmadığını duyurmuş, 13 Mayıs’ta bu tavsiyesini alışveriş yerleri gibi iç mekanlara genişletmişti.

Yetkililer, mayısta maske kullanımı zorunluluğu kaldırıldığında Delta varyantının ülkedeki enfeksiyonlarda yüzde 1 oranında olduğuna, şimdi ise yüzde 83’lerde bulunduğuna vurgu yaptı.

ABD’de otobüs, uçak, hastane, hapishane ve bakımevleri gibi mekanlarda maske kullanımı ve sosyal mesafe herkes için hala zorunlu kabul ediliyor.

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ABD'de sağlık yetkilileri Kovid-19'la mücadelede 'iç mekanlarda maske kullanımı' tavsiyesine geri döndü
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