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Dünya

ABD'de polisin müdahalesi sonucu ölen gencin ailesine 19 milyon dolar tazminat ödenecek

ABD'nin Colorado eyaletinde ruhsal sağlık sorunları yaşayan gencin şerif yardımcısı tarafından öldürülmesine ilişkin davada ailesine 19 milyon dolar tazminat ödeneceği bildirildi.

Nuri Aydın  | 23.05.2023 - Güncelleme : 23.05.2023
ABD'de polisin müdahalesi sonucu ölen gencin ailesine 19 milyon dolar tazminat ödenecek

Denver

22 yaşında hayatını kaybeden Christian Glass'ın ailesi, söz konusu davada eyalet ve yerel makamlarla 19 milyon dolarlık tazminat ödenmesi konusunda uzlaşıldığını duyurdu.

Aile, uzlaşma kapsamında polislerin benzeri olaylara müdahale eğitimlerinin geliştirilmesi şartının da yer aldığını kaydetti.

Ailenin avukatı Siddhartha H. Rathod, olay yerindeki 7 polisin sadece konuşarak can kaybının önüne geçebileceğini ve polisleri bu tür iletişim kurmada cesaretlendirmek istediklerini belirtti.

Rathod, Glass davasındaki 19 milyon dolarlık tazminatın Colorado eyaletinde bu zamana kadar elde edilen en yüksek meblağlı uzlaşma olduğuna işaret etti.

Glass, Clear Creek içesindeki dağlık alanda 2022'de aracıyla mahsur kalmış ve polisten yardım istemişti.

Yardım çağrılarında Glass'ın, birisi tarafından takip edildiği gibi halüsinasyon gördüğüne ve ruhsal sorun yaşadığına işaret edebilecek ifadeler kullandığına dikkat çekilmişti.

Olay yerine gelen polis ekipleri, aracından çıkmasını istedikleri ancak ikna edemedikleri Glass'a camı kırıp önce biber gazı ardından da elektroşok tabancasıyla müdahale etmişti.

Glass'ın da bıçak çekmesi üzerine Clear Creek Şerif Yardımcısı Andrew Buen, 22 yaşındaki genci öldürmüştü.

Aile de polisi, Glass'ı psikolojik durumunu değerlendirmeden olaya müdahale ederek ölümüne yol açmakla suçlamıştı.

Tahkikat heyeti de Şerif Yardımcısı Buen ve amiri Çavuş Kyle Gould'u, herhangi bir tehlikeye yol açacağına dair belirti olmamasına karşın "gerilimi tırmandırarak" Glass'ın ölümüne yol açmaktan suçlu bulmuştu.


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