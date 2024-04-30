Dolar
32.38
Euro
34.62
Altın
2,305.56
ETH/USDT
3,016.50
BTC/USDT
61,171.00
BIST 100
10,073.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'de polis Filistin'e destek gösterisine katılan kadının başörtüsünü zorla çıkarttı

ABD'nin Arizona Devlet Üniversitesinde (ASU) düzenlenen Filistin'e destek gösterisine katılan bir kadının başörtüsü polis tarafından zorla çıkartıldı.

Lejla Biogradlija  | 30.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
ABD'de polis Filistin'e destek gösterisine katılan kadının başörtüsünü zorla çıkarttı

Ankara

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüde, ASU'da düzenlenen Filistin'e destek gösterisine katılıp gözaltına alınan kadının başörtüsünün çelik yelekli polisler tarafından zorla çıkartıldığı anlar yer aldı.

Kayıtlarda, yüzü buğulanan kadının başörtüsünün polis tarafından zorla çıkartıldığı ve kadının kıyafetinin kapüşonuyla saçlarını örttüğü görülüyor.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinin (CAIR) Arizona Ofisi Müdürü Azza Abuseif, yaşananlar üzerine sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, ASU'da başörtülü kadına yönelik uygulanan tutumu şiddetle kınadı.

Abuseif, "Kampüste düzenlenen Filistin'e destek gösterisine katılan ve arkasından gözaltına alınan kadının başörtüsünün polis tarafından zorla çıkartılmasını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Görüntülere bir kadının yansıdığını fakat gösterilerde gözaltına alınan en az 4 kadının başörtüsünün çıkartıldığı bilgisine ulaştıklarını aktaran Abuseif, CAIR Arizona olarak olayı yakından takip ettiklerini belirtti.

Sosyal medyada büyük yankı bulan görüntünün ardından, kullanıcılar, "Müslüman kadınları bu şekilde küçük düşürmek tam olarak Filistin'e yapılan durum. Ülkemin bunlara izin vermesinden dolayı üzgünüm", "Ne istiyorsunuz?", "Hastalık dolu bir davranış" ve "Amerika'da din ve düşünce özgürlüğü yok" şeklinde yorum yaptı.

Bu arada, ABD'nin genelinde devam eden kampüs gösterilerinden biri de cumartesi günü ASU'da düzenlenmiş ve çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beşiktaş'taki zincirlime kazaya neden olan aracın kontrolden çıktığı anlar kamerada
Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Deprem nedeniyle görev yerini değiştiren öğretmenlere süre şartı aranmaksızın geri dönüş hakkı
İstanbul Valisi Gül: 1 Mayıs'ta 42 binin üzerinde güvenlik personelimiz sahada olacak
Manisa'da trafik uygulama noktalarını paylaştıkları suçlamasıyla 6 kişi gözaltına alındı

Benzer haberler

ABD'de polis Filistin'e destek gösterisine katılan kadının başörtüsünü zorla çıkarttı

ABD'de polis Filistin'e destek gösterisine katılan kadının başörtüsünü zorla çıkarttı

ABD'de üniversitelerdeki Filistin'e destek gösterileri haftaya polis müdahaleleriyle başladı

ABD'de 90'ı aşkın avukat, Biden yönetimine "İsrail'e silah ihracatını kesme" çağrısı yaptı

ABD'de ailesine "canavar gördüğünü" söyleyen küçük kızın odasından 60 binden fazla arı çıktı

ABD'de ailesine "canavar gördüğünü" söyleyen küçük kızın odasından 60 binden fazla arı çıktı
Columbia Üniversitesi'nde Filistin destekçisi bir grup öğrenci Hamilton Hall binasına girdi

Columbia Üniversitesi'nde Filistin destekçisi bir grup öğrenci Hamilton Hall binasına girdi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüne THE Awards Asia'dan ödül

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüne THE Awards Asia'dan ödül
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet