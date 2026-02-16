Dolar
43.71
Euro
51.84
Altın
4,995.42
ETH/USDT
1,968.80
BTC/USDT
67,924.00
BIST 100
14,339.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de Pokemon koleksiyon kartı 16,5 milyon dolara satıldı

Pikachu'nun tasarımcısı Atsuko'nun tasarladığı kart, şimdiye kadar "açık artırmayla satılan en pahalı koleksiyon kartı" oldu.

Emirhan Demir  | 16.02.2026 - Güncelleme : 16.02.2026
ABD'de Pokemon koleksiyon kartı 16,5 milyon dolara satıldı

Ankara

ABD'de Pokemon çizgi dizisinin koleksiyon kartı, 16,5 milyon dolara alıcı bulması üzerine "açık artırmayla satılan en pahalı koleksiyon kartı" olarak Guinness Dünya Rekoru'nu elde etti.

ABD'li içerik üreticisi ve güreşçi Logan Paul, 2021'de 5,2 milyon dolara satın aldığı, "özel bir satıştaki en pahalı Pokemon kartı" dünya rekoruna sahip kartı, açık artırmayla satışa sundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çizgi filmdeki karakterlerden Pickachu'yu tasvir eden ve enderliğiyle koleksiyoncuların ilgisini çeken kart, satışa sunulmasının 41'inci gününde alıcı buldu.

Kartı 16,5 milyon dolar karşılığında ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki başkanlık döneminde bir süre iletişim direktörlüğünü yapan Anthony Scaramucci'nun oğlu A.J. Scaramucci satın aldı.

Pikachu'nun orijinal tasarımcısı Atsuko Nishida'nın tasarladığı kart, "açık artırmayla satılan en pahalı koleksiyon kartı" olarak Guinness Dünya Rekoru'na sahip oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİHEK'ten İsrail'in Batı Şeria'daki arazi tesciline ilişkin açıklama
Kahramanmaraş'ta etkili olan yağışların ardından binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı
Kırklareli'nde sağanak ve dolu etkili oldu
İstanbul'daki "Taşlar" suç örgütüne yönelik iddianamenin detaylarına ulaşıldı
İstanbul'da otoparktaki araçlardan 30 milyon dolar çalındığı iddiasıyla 11 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

ABD'de Pokemon koleksiyon kartı 16,5 milyon dolara satıldı

ABD'de Pokemon koleksiyon kartı 16,5 milyon dolara satıldı

Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız Bakanın başkanlık ettiği enstitüde polis araması

New York Belediyesi, İsrail'e dron tedarik eden şirketi Donanma Tersanesi’nden çıkardı

İran için Yugoslavya senaryosu neden mümkün değil?

İran için Yugoslavya senaryosu neden mümkün değil?
Rusya: ABD ve Ukrayna ile Cenevre'de yapılacak müzakerelerde toprak sorunu ele alınacak

Rusya: ABD ve Ukrayna ile Cenevre'de yapılacak müzakerelerde toprak sorunu ele alınacak
AB'nin rekabet arayışında Türkiye faktörü: Kos'un Ankara ziyareti ne anlatıyor?

AB'nin rekabet arayışında Türkiye faktörü: Kos'un Ankara ziyareti ne anlatıyor?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet