Dolar
28.26
Euro
30.03
Altın
1,996.54
ETH/USDT
1,803.60
BTC/USDT
34,422.00
BIST 100
7,712.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız.
logo
Dünya

ABD'de öldürülen Filistin asıllı çocuğun katil zanlısı "suçsuz" olduğunu iddia etti

ABD’nin Illinois eyaletinde, Müslüman oldukları gerekçesiyle 6 yaşındaki Müslüman bir çocuğu 26 bıçak darbesiyle öldüren ve annesini ağır yaralayan zanlı suçunu kabul etmedi.

Mücahit Oktay  | 30.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
ABD'de öldürülen Filistin asıllı çocuğun katil zanlısı "suçsuz" olduğunu iddia etti

New York

Chicago kentinde bıçaklanarak öldürülen Filistin kökenli Wadea Al-Fayoume'un zanlısı 71 yaşındaki Joseph M. Czuba, çıkarıldığı mahkemede suçsuz olduğunu iddia etti.

Mahkeme salonuna hapishane üniforması içinde getirilen Czuba'nın avukatı George Lenard, Will İlçe Mahkemesindeki duruşmada müvekkilinin "suçsuz" olduğunu ileri sürdü.

Fayoume'un babası ve bazı akrabalarının da katıldığı duruşmada, Yargıç David Carlson, zanlı Czuba'nın 8 Ocak'ta yapılacak duruşmaya kadar tutuklu kalmasına hükmetti.

14 Ekim'de Filistin asıllı çocuk ve annesine saldırmasının ardından gözaltına alınan Czuba, birinci derece cinayet, birinci derece cinayete teşebbüs, iki nefret suçu ve ölümcül silahla ağırlaştırılmış darpla suçlanmıştı.


Joseph M. Czuba

ABD Adalet Bakanı Merrick B. Garland, 16 Ekim'de, söz konusu olay için federal nefret suçları soruşturması başlattıklarını belirtmişti.

6 yaşındaki Filistinli çocuğun öldürülmesi

Chicago'nun güneybatısındaki Plainfield yerleşkesinde, ev sahibi 71 yaşındaki Joseph M. Czuba, 32 yaşındaki Filistinli anne Hanaan Shahin ile 6 yaşındaki oğlu Wadea Al-Fayoume’ye evlerinde bıçakla saldırmıştı.

Will İlçesi Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, çocuğu 26 defa bıçaklayan Czuba'nın motivasyonunun "çocuğun ve annesinin Müslüman kimliği ve İsrail-Filistin çatışması" olduğu iddia edilmişti.

Wadea, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, annesinin durumunun ise ağır olduğu açıklanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da yaptığı yazılı açıklamada, Chicago'da 6 yaşındaki Müslüman çocuğun öldürülmesi ve annesinin yaralanması haberi karşısında şoke olduğunu belirtmiş, "Bu tür korkunç nefretin Amerika'da yeri yok. Temel değerlerimize karşı çıkıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Biden, Amerikalıların bir araya gelerek İslamofobi ve her türlü nefrete karşı çıkması gerektiğinin altını çizerek, başta 6 yaşında öldürülen çocuğun ailesi olmak üzere tüm Filistin, Arap ve Müslüman Amerikan toplumuna taziyelerini aktarmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Can Atalay hakkındaki ihlal kararı Yargıtaya gönderildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik temaslarda bulundu
Kazakistan Meclis Başkanı Koşanov: Türkiye'nin başarıları tüm Türk dünyasının gururudur
AFAD'a yapılan bağışların 63,5 milyar lirası depremzedelere ulaştı
Emine Erdoğan, BM Karayolu Güvenliği Özel Temsilcisi Todt'u kabul etti

Benzer haberler

ABD'de öldürülen Filistin asıllı çocuğun katil zanlısı "suçsuz" olduğunu iddia etti

ABD'de öldürülen Filistin asıllı çocuğun katil zanlısı "suçsuz" olduğunu iddia etti

Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan Batı'ya "nükleer güçler arasında askeri çatışma" uyarısı

ABD, yapay zekanın risklerini önlemek için kararname yayımladı

Çin, Biden-Şi görüşmesinin garanti olmadığının sinyalini veriyor

Çin, Biden-Şi görüşmesinin garanti olmadığının sinyalini veriyor
Rapor: Kuzey Kore'nin nükleer silah planları Güney Kore ve ABD için "tehdit oluşturabilir"

Rapor: Kuzey Kore'nin nükleer silah planları Güney Kore ve ABD için "tehdit oluşturabilir"
CNN: ABD'nin Orta Doğu'daki amfibi gemisi Doğu Akdeniz'e ilerliyor

CNN: ABD'nin Orta Doğu'daki amfibi gemisi Doğu Akdeniz'e ilerliyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet