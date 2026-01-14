Dolar
Dünya

ABD'de Minnesota eyaletinde çok sayıda mülteci gözaltına alınıp Texas'a gönderildi

ABD'de bir süredir göçmenlik politikalarına tepkilerin yükseldiği Minnesota eyaletinde, çok sayıda mültecinin gözaltına alınıp Texas'a gönderildiği bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan  | 14.01.2026 - Güncelleme : 14.01.2026
ABD'de Minnesota eyaletinde çok sayıda mülteci gözaltına alınıp Texas'a gönderildi Fotoğraf: Mostafa Bassim/AA

Ankara

New York Times'ın (NYT) haberine göre, kuzeydeki Minnesota eyaletinde daha önce "ABD'nin güvenlik kontrollerinden geçerek ülkeye giren" çoğu Somalili çok sayıda mülteci, gözaltına alındı.

Aralarında çocukların da bulunduğu mülteciler, güneydeki Texas eyaletinde bulunan gözaltı merkezlerine nakledildi.

Minneapolis merkezli İnsan Hakları Savunucuları (AHR) yöneticisi Michele Garnett McKenzie, en az 100 kişinin gözaltına alındığını belirterek "Çok hızlı gerçekleşiyor. Bu durum toplumu perişan ediyor." dedi.

Minnesota Göçmen Hukuku Merkezi yöneticisi Tracy Roy, mültecilere yönelik rapor edilen hukuk dışı vakaların içinde, trafik ihlallerinin ötesinde suç işlemiş bir mültecinin bulunmadığını söyledi.

Ne olmuştu?

Gözaltıların, ABD Başkanı Donald Trump'ın, bir süredir göçmenlik politikalarına tepkilerin yükseldiği Minnesota eyaletinde yabancı ülkelerden gelen çok sayıda tehlikeli suçluların bulunduğunu iddia ederek "hesap ve intikam gününün" yaklaştığını belirtmesi sonrası gerçekleşmesi dikkati çekti.

Trump ayrıca, Minnesota Valisi Tim Walz'un da eyaletin "Somalili dolandırıcılar tarafından istilasına" izin verdiğini savunarak bu iddiaların soruşturulması için ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'a talimat verdiğini kaydetmişti.

ICE birimlerinin 7 Ocak'ta Minneapolis'te göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmesi, ülkede tepki toplamıştı.

Olayın ardından Minnesota eyaleti, ICE ve diğer görevlilerin eyalete konuşlandırılmasını durdurmak amacıyla Trump yönetimine dava açmıştı.

Minnesota, ABD'de en büyük Somalili nüfusuna sahip eyalet olarak biliniyor.

