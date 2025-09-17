Dolar
41.28
Euro
48.90
Altın
3,671.26
ETH/USDT
4,490.20
BTC/USDT
116,221.00
BIST 100
11,168.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Temel Atma Töreni’nde konuşuyor. Türk Yıldızları, TEKNOFEST İstanbul’da gösteri uçuşu gerçekleştiriyor. Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Topmöller ve futbolcu Fares Chaibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Galatasaray maçı öncesi Deutsche Bank Park'ta basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

ABD'de meclis komitesi, Epstein davasıyla ilgili yeni kayıtlar yayımladı

ABD'de Temsilciler Meclisi Denetim ve Kamu Reformu Komitesi, kız çocuklarına cinsel istismar ağı oluşturmaktan tutuklu yargılanırken ölü bulunan Jeffrey Epstein davasıyla ilgili yeni belgeler yayımladı.

Ahmet Furkan Mercan  | 17.09.2025 - Güncelleme : 17.09.2025
ABD'de meclis komitesi, Epstein davasıyla ilgili yeni kayıtlar yayımladı

Ankara

Cumhuriyetçi James Comer başkanlığındaki Komitenin internet sayfasında, Epstein davasıyla ilgili eski ABD Adalet Bakanı William Barr'ın ifade tutanakları paylaşıldı.

Tutanaklara göre Barr'a, ABD Başkanı Donald Trump'a, Adalet Bakanlığının Epstein dosyalarında yer aldığını bildirip bildirmediği soruldu. Barr, "Onunla böyle bir konuşma yapmadım." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Başkan Trump ile Epstein hakkında "sadece iki konuşma yaptığını hatırladığını" aktaran Barr, "Birincisi intihar haberini duyduğumdaydı. Onu arayıp 'Buna hazır olsan iyi olur.' dedim ve ona bu yönde sözler söyledim. Konuyu kendisine anlattım ve konuyu çok sıkı bir şekilde araştıracağımızı söyledim." dedi.

Epstein konusunun "birkaç kişinin katıldığı ayrı bir görüşmede de gündeme geldiğini" belirten Barr, bu görüşmenin ne zaman gerçekleştiğini anımsamadığını kaydetti.

Barr, Başkan Trump'ın, Epstein ile "uzun zaman önce ilişkisini kestiğini ve onu Mar-a-Lago malikanesinden kovduğunu" da sözlerine ekledi.

Komitenin açıkladığı yeni belgeler arasında eski ABD Adalet Bakanları Alberto Gonzales ve Jeff Sessions'ın, Epstein davasına dair herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını belirten mektuplar da yer aldı.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında aralarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile son günlerde kamuoyunda "Epstein dosyaları" olarak bilinen belgelere yönelik yürüttüğü incelemeyle gündeme gelmişti.

İnceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'in 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik bir mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu iddia etmişti.

Adalet Bakanlığı, Epstein'in suçlarında rol alan veya hukuki sorumluluğu bulunan tek kişi olan Maxwell ile üst düzey bir federal savcı arasında yapılan görüşmenin ses kaydını ve tutanaklarını paylaşmıştı.

Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche ile yapılan görüşme kayıtlarına göre Maxwell, Epstein'in bir "müşteri listesi olmadığını" ileri sürmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Miryokefalon Zaferi'nin yer tespitine yönelik yüzey araştırması tamamlandı
Karadeniz ve Ege Denizi için fırtına uyarısı
Balıkesir Sındırgı'da ilk deprem konutlarının temeli yarın atılıyor
Kurtulmuş: Küresel şartların Türkiye üzerine ağır yükler getirdiği bu ortamda nihai barışı tesis etmek zorundayız
MİT Başkanı Kalın, Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı Şara’yla görüşecek

Benzer haberler

ABD'de meclis komitesi, Epstein davasıyla ilgili yeni kayıtlar yayımladı

ABD'de meclis komitesi, Epstein davasıyla ilgili yeni kayıtlar yayımladı

Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi

Katar: İsrail saldırısı, Washington ile güncellenmiş savunma anlaşması ihtiyacını hızlandırdı

ABD'li aktivist Charlie Kirk'ün katil zanlısı Robinson hakkında idam cezası istendi

ABD'li aktivist Charlie Kirk'ün katil zanlısı Robinson hakkında idam cezası istendi
İsrail tarafından öldürülen Amerikalıların aileleri Washington'ın İsrail'den hesap sormasını istiyor

İsrail tarafından öldürülen Amerikalıların aileleri Washington'ın İsrail'den hesap sormasını istiyor
Hindistan, Rus petrolü ithalatı nedeniyle ilişkileri gerilen ABD ile işbirliğini yeni düzeye çıkaracak

Hindistan, Rus petrolü ithalatı nedeniyle ilişkileri gerilen ABD ile işbirliğini yeni düzeye çıkaracak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet