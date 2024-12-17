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Dünya

ABD'de mahkeme, Trump hakkındaki "sus payı" davasının düşürülmesi talebini reddetti

ABD'de New York Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan'ın, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump hakkında görülen "sus payı" davasının düşürülmesi talebini reddettiği bildirildi.

Muhammet Nazım Taşcı  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
ABD'de mahkeme, Trump hakkındaki "sus payı" davasının düşürülmesi talebini reddetti

İstanbul

ABD basınındaki haberlere göre, New York Mahkemesi Yargıcı Merchan, Trump'ın avukatlarının seçilmiş başkanın davasının düşürülmesi başvurusunu reddederek Donald Trump'ın sus payı mahkumiyetinin geçerli olduğuna hükmetti

Merchan, 41 sayfalık kararında, avukatların "Trump'ın hakkındaki davanın başkan olarak yaptığı resmi işlerle ilgili kanıtlara dayandığı ve bu kanıtların dokunulmazlık kapsamında olduğu" yönündeki iddialarına karşı çıktı.

Trump'ın sözcüsü Steven Cheung, yaptığı açıklamada, Merchan'ın kararını eleştirerek, bunu "Yüksek Mahkeme'nin dokunulmazlıkla ilgili kararının doğrudan ihlali” olarak nitelendirdi.

Cheung, "Bu kanunsuz dava asla açılmamalıydı ve Anayasa davanın derhal düşürülmesini gerektiriyor." dedi.

Yargıç Merchan'ın kararının ardından Trump'ın ekibinin, mahkumiyetin ertelenmesi ve temyiz talebinde bulunmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Trump'ın avukatları, 4 Aralık 2024'te Yargıç Merchan'a resmi başvuruda bulunarak müvekkilleri aleyhindeki davanın düşürülmesi gerektiğini belirtmişti.

Trump'ın "sus payı" davası

Donald Trump, Manhattan Bölge Savcılığınca 18 Mart 2023'te yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016'daki seçimler sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından yargılanması için suçlanmıştı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Trump, 15 Nisan 2024'te New York'ta yargılanmaya başlanmış, 6 hafta süren duruşmalar sonucunda 31 Mayıs'ta mahkeme jürisi tarafından hakkındaki 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu.

ABD Yüksek Mahkemesi, 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için Trump'ın "bazı konularda dokunulmazlığı"nın bulunduğuna hükmetmişti.

Mahkeme, 3'e karşı 6 oyla Trump'ın resmi eylemleri nedeniyle kovuşturmaya karşı dokunulmazlık hakkına sahip olduğuna ancak bu dokunulmazlığın, özel davranışları için geçerli olmadığına karar vermişti.

Bunun üzerine New York Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan, yaptığı yazılı açıklamada, 18 Eylül'de cezasının açıklanması beklenen Trump'ın "sus payı" davasının 5 Kasım ABD Başkanlık Seçimleri sonrasına, 26 Kasım'a ertelendiğini duyurmuştu.

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