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Dünya

ABD'de mahkeme eski FARC mensuplarının 36 milyon dolar ödemesine hükmetti

ABD'de federal mahkeme, Kolombiya'da eski Devlet Başkanı Adayı Ingrid Betancourt'un 2002'de kaçırılmasından sorumlu, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensuplarının 36 milyon dolar ödemesine karar verdi.

Büşra Selvi Öğütcen   | 14.01.2022
ABD'de mahkeme eski FARC mensuplarının 36 milyon dolar ödemesine hükmetti

Ankara

Kolombiya'da 2017'de silah bırakma sürecini tamamlayan FARC'ın kaçırıp 6 yıl alıkoyduğu Betancourt'un oğlu Lawrence Delloye, 2018'de dava açmıştı.

Pennsylvania Federal Mahkemesi Yargıcı Matthew Brann, söz konusu davayla ilgili kararını açıkladı.

Kararda, "FARC, Betancourt'u rehin tutarken aç bıraktı, tehdit etti ve suistimal etti. FARC, Betancourt'un hayatta olduğunu gösteren birçok rehine videosu yayınladı. Bu görüntüler, Delloye'ın yoğun manevi zarar görmesine neden oldu." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu manevi zararları nedeniyle Delloye'ın geceleri uyuyamadığı ve eğitimle ilgili kayıpları olduğu belirtilen kararda, genç adamın güven duygusunun, hayata ve diğer insanlara güveninin yerle bir olduğu vurgulandı.

Betancourt'un kaçırılması olayına karışan FARC mensupları hakkında gıyaben verilen kararda, bu kişilerin Delloye'a 36 milyon dolar ödemesine hükmedildi.

Söz konusu kişilerin, ABD'de mal varlığı bulunmadığı, dolayısıyla cezayı ödemelerinin mümkün olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Delloye'ın avukatı Robert Levy, hiçbir para miktarının genç adamın ve annesinin kaybettikleri zamanı geri veremeyeceğini veya FARC'ın sebep olduğu travmayı iyileştiremeyeceğini söyledi.

2002'de kaçırılan Betancourt, 2008'de kurtarılmıştı

Ingrid Betancourt, 2002'deki devlet başkanlığı seçimlerine aday olduğu dönemde 23 Şubat 2002'de kaçırılmıştı.

Aynı zamanda Fransız vatandaşlığı da bulunan Betancourt, 6 yıllık esaretin ardından Kolombiya ordusunun 2 Temmuz 2008'de düzenlediği "Şah Operasyonu" ile kurtarılmıştı.

ABD vatandaşı olan Betancourt'un oğlu Delloye, şikayetinde, FARC mensupları ve sözde yöneticilerinin ABD Terörle Mücadele Yasası'nı ihlal ettiğini ve annesinin alıkoyulmasının kendisini çok üzdüğünü belirtmişti.

Delloye, annesi kaçırıldığında henüz 13 yaşında olduğunu ve ergenlik çağında annesinden mahrum kaldığını ifade etmişti.

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