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Dünya

ABD'de mahkeme, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesine ilişkin yönetimden açıklama istedi

ABD'de federal yargıç, yürütmeyi durdurma kararına rağmen, Venezuela çetesiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden açıklama talep etti.

Ayşe İrem Tiryaki  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
ABD'de mahkeme, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesine ilişkin yönetimden açıklama istedi

Ankara

ABD yönetiminin, federal yargıcın yürütmeyi durdurma kararına rağmen, Venezuela çetesiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 250'den fazla düzensiz göçmeni sınır dışı ederek El Salvador'a göndermesinin yankıları sürüyor.

Axios'un haberine göre, Washington DC Bölge Yargıcı James Boasberg, söz konusu sınır dışı kararlarına ilişkin, uçakların kalkış saatleri ve yolcu bilgilerinin yer aldığı bir açıklama yapılması için, Adalet Bakanlığına bir günlük mühlet verdi.

Söz konusu açıklamanın ardından yargıcın, durdurma kararının yönetim tarafından ihlal edilip edilmediğini değerlendireceği düşünülüyor.

Öte yandan yönetim, sınır dışı işlemlerinin söz konusu karardan önce yapıldığını ve karar alındığı sırada uçaklar "uluslararası sularda" olduğu için mahkemenin yetkisi dışında kaldığını savunuyor.

"Sınır çarı"ndan "durmuyoruz" mesajı

The Hill'in haberine göre ise, Trump'ın "sınır çarı" olarak tanımladığı ve ülkenin sınır güvenliğinden sorumlu yetkili Tom Homan, yargıcın kararını "umursamadığını" söyledi.

Homan, "Bu yönetimin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Durmayacağız." ifadelerini kullandı.

Trump, sadece savaş döneminde kullanılan yasanın yetkilerine başvurmuştu

ABD Başkanı Trump, Venezuela çetesi Tren de Aragua ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş zamanlarında kullanılan bir yetkilendirmeyi yeniden devreye sokmuştu.

Trump'ın devreye soktuğu 1798 tarihli "Yabancı Düşmanlar Yasası", başkana belgesiz göçmenleri hedef alma ve sınır dışı etme konusunda olağanüstü yetkiler veriyor.

Söz konusu yasa 1812 Savaşı, 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı dönemlerinde "aktif yabancı düşmanların" sınır dışı edilmesi amacıyla kullanılmıştı.

Venezuela çetesi Tren de Aragua'yı hedef alan Trump'ın başkanlık kararnamesi, söz konusu örgütün "yabancı terör örgütü" olarak tanımlandığını belirterek, bu çeteyle bağlantılı olduğu iddia edilen kişilerin yakalanmasını ve derhal sınır dışı edilmesini öngörüyordu.

Öte yandan Washington DC Bölge Yargıcı James Boasberg, söz konusu yetkileri karardan saatler sonra geçici olarak askıya almıştı.

ABD yönetimi, federal yargıcın yürütmeyi durdurma kararına rağmen, Venezuela çetesiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 250'den fazla düzensiz göçmeni sınır dışı ederek El Salvador'a göndermişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt​​​​​​​, "Yönetim, mahkeme kararına uymayı reddetmedi. Yasal temeli olmayan bu karar, (Venezuela çetesi) Tren de Aragua üyelerinin ABD topraklarından zaten çıkarılmasının ardından verilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

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