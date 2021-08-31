ABD'de Kovid-19 önlemleri karşıtı mitinglerin organizatörü 30 yaşındaki Wallace Kovid-19'dan öldü
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve aşı karşıtı "özgürlük" mitinginin organizatörlüğünü yapan Caleb Wallace, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Ankara
ABD basınındaki haberlerde, ülkenin Texas eyaletinde düzenlenen salgın önlemleri karşıtı mitingleri organize eden 30 yaşındaki Wallace'ın 26 Temmuz'da Kovid-19 belirtileri gösterdiği kaydedildi.
Başta test yaptırmayı reddeden Wallace'ın daha sonra kaldırıldığı hastanede yaklaşık bir aydır Kovid-19 tedavisi gördüğü belirtildi.
Haftalardır solunum cihazına bağlı olarak yaşayan Wallace'ın bilincinin 8 Ağustos'tan itibaren kapalı olduğu ifade edildi. 3 çocuğu bulunan ve eşi 4'üncü çocuklarına hamile olan Wallace'ın cumartesi günü hayatını kaybettiği açıklandı.
Wallace, aşı ve maske gibi Kovid-19 salgınıyla mücadele için alınan önlemlere karşı "özgürlük" protestolarını düzenleyen "San Angelo Özgürlük Muhafızları" grubunun kurucularındandı.
Bu arada Wallace, aşı zorunluluğunun anayasal haklara karşı olduğunu savunuyordu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.