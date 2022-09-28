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Dünya

ABD'de Kongre baskınında polis memuruna saldıran göstericiye 86 ay hapis cezası

ABD’de 6 Ocak 2021 Kongre baskını olayları sırasında başkentte görev yapan polis memuruna saldıran bir gösterici 86 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Islam Doğru   | 28.09.2022
ABD'de Kongre baskınında polis memuruna saldıran göstericiye 86 ay hapis cezası

New York

Washington’daki federal mahkemede görülen davada, 38 yaşındaki gösterici Kyle Young, eski Metropolitan polis memuru Michael Fanone’ye saldırmaktan mahkum edildi.

Yargıç Amy Berman Jackson, “6 Ocak günü etrafı yıkıyordun, şiddetin kendisiydin.” diyerek Young’a 7 yıl 2 ay (86 ay) hapis cezası verdi.

Yargıç Jackson, Kongre baskını günü polis memurlarına saldıran göstericilerin başında gelen Young’in, Fanone’nin elektrik tabancasını zorla alarak ensesinden şoklanmasına, yerlerde sürünerek darbedilmesine, hayatının tehlikeye atılarak bayılmasına neden olduğunu belirtti.

Young, duruşmada, yargıca, “Bana vereceğiniz her cezaya razıyım, muhtemelen onu hak ediyorum.” diyerek Fanone’den de kendisini affetmesini istedi.

"O gün hayatımı kaybedebilirdim"

Eski polis memuru Fanone de duruşmada yaptığı konuşmada, “O gün hayatımı kaybedebilirdim. Bana yapılan saldırılar işime mal oldu.” diyerek Young’ın demir parmaklıklar arkasına kapatılmayı hak ettiğini belirtti.

Fanone, Kongre baskınından sonra işini bırakırken, Young da mayıs ayında çıkarıldığı mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul etmişti.

Young ile aynı davada suçlanan Daniel Rodriguez ile Albuquerque Head adlı diğer göstericilerin yargılanmasına gelecek ay devam edilecek.

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