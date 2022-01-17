Dolar
13.52
Euro
15.44
Altın
1,817.63
ETH/USDT
3,359.60
BTC/USDT
43,224.00
BIST 100
2,072.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de kar fırtınası Washington ve çevresinde hayatı olumsuz etkiledi

ABD'nin başkenti Washington DC ve çevresinde kar fırtınası hayatı olumsuz etkiledi, çok sayıda sürücü yolda kaldı.

Dildar Baykan Atalay   | 17.01.2022
ABD'de kar fırtınası Washington ve çevresinde hayatı olumsuz etkiledi

Washington DC

Bölgede öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ve fırtına nedeniyle çok sayıda ana yol ulaşıma kapandı. Bazı araçların yoğun kar fırtınası altında ilerlemekte zorluk çektiği, bazılarının ise yolda kaldığı gözlendi.

Virginia Ulaştırma Biriminden yapılan açıklamada, 81 numaralı eyaletler arası yoldaki kazalar nedeniyle sürücülerden bu yolu kullanmamaları istendi.

Maryland ve Washington DC'de de sürücülere mecbur kalmadıkça yola çıkmama uyarısında bulunuldu.

Ayrıca, ABD'nin doğu yakasında yaklaşık 280 bin kişinin kar fırtınası nedeniyle elektriksiz kaldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 54 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 136 kişi yaşamını yitirdi
Uçakla şehirler arası seyahatte PCR zorunluluğu yeniden getirildi
COVAX programı kapsamında dağıtılan aşı dozu sayısı 1 milyarı buldu
Kalp nakilleri Kovid-19 nedeniyle büyük oranda azaldı
Çin'in başkenti Pekin'de yerel kaynaklı ilk Omicron vakası görüldü

Benzer haberler

ABD'de kar fırtınası Washington ve çevresinde hayatı olumsuz etkiledi

ABD'de kar fırtınası Washington ve çevresinde hayatı olumsuz etkiledi

ABD'de kar fırtınası nedeniyle 2 binden fazla uçuş iptal edildi

Suriye'nin doğusundaki ABD üssünün çevresine roket atıldı

ABD'nin Teksas eyaletinde sinagogda rehin alınanlar kurtarıldı

ABD'nin Teksas eyaletinde sinagogda rehin alınanlar kurtarıldı
Tonga'daki yanardağ patlamasının ardından ABD, Kanada ve Şili için tsunami uyarısı verildi

Tonga'daki yanardağ patlamasının ardından ABD, Kanada ve Şili için tsunami uyarısı verildi
New Jersey'de kimya tesisindeki yangın nedeniyle yoğun duman tüm bölgeyi kapladı

New Jersey'de kimya tesisindeki yangın nedeniyle yoğun duman tüm bölgeyi kapladı