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Dünya

ABD'de İslam Camiası Konferansı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim tebriği

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, ABD'nin Baltimore kentinde düzenlenen 48. Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) Konferansı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısından dolayı sahneye davet edildi.

Dildar Baykan Atalay  | 29.05.2023 - Güncelleme : 29.05.2023
ABD'de İslam Camiası Konferansı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim tebriği

Ankara

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "On binlerce insanın katıldığı ICNA'nın yıllık toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yeniden seçilmesi nedeniyle sahneye davet edilmekten büyük mutluluk duydum. Sayın Cumhurbaşkanı'mızı canı gönülden tebrik ediyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

Mercan'ın paylaştığı videoda da konferansın sunucusunun "Erdoğan, seçimleri kazandı. Bunu kutluyoruz. Türk Büyükelçi Mercan'ı ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum." ifadelerini kullandığı görüldü.

Büyükelçi Mercan'a ödül

Büyükelçi Mercan, etkinlikte "üstün toplum hizmetleri" ödülüne layık görüldü.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği hesabından yapılan açıklamada, "Büyükelçi Mercan, ICNA tarafından, üstün toplum hizmetleri ödülüne layık görüldü. 30 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen 48. ICNA Yıllık Konferansı, Amerikalı Müslümanların günümüzde karşılaştığı sorunların ele alınmasına imkan sağlıyor." ifadelerine yer verildi.

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