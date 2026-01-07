Dolar
43.04
Euro
50.35
Altın
4,442.30
ETH/USDT
3,166.90
BTC/USDT
91,453.00
BIST 100
12,028.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile anlaşmaların imza törenine katılıyor.
logo
Dünya

ABD'de helikopter kazasında 4 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Arizona eyaletinde bir kanyonda, alçaktan uçan helikopterin yürüyüş halatına çarpması sonucu helikopterdeki 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Mücahit Oktay  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
ABD'de helikopter kazasında 4 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Thomas Hengge/AA

New York

Arizona'ya bağlı Pinal bölgesi yetkilileri, içinde pilot dahil 4 kişi bulunan helikopterin, ip cambazları için kurulmuş gergin bir halata çarparak düştüğünü açıkladı.

Yetkililer, acil yardım hattı "911"i arayan bir görgü tanığının, helikopterin kanyona düşmeden önce gergin vaziyetteki halata çarptığını ifade ettiğini aktardı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ABD basınında yer alan haberlerde ise söz konusu halatla ilgili, ABD Federal Havacılık İdaresine (FAA) bilgi verildiğine işaret edildi.

Kazayla ilgili, Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ve FAA tarafından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden denizlerde kuvvetli fırtına uyarısı
Tekirdağ'da belediye otobüsü şoförü kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı
Bursa'da hafif ticari aracın motosikletle çarpıştığı kaza kamerada
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan: Çok güçlü bir akademik araştırma altyapısına ihtiyacımız var
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Danimarka ordusu, ABD'nin Grönland'a olası müdahalesinde askeri anlamda derhal karşılık verebilir

Danimarka ordusu, ABD'nin Grönland'a olası müdahalesinde askeri anlamda derhal karşılık verebilir

ABD'de helikopter kazasında 4 kişi hayatını kaybetti

Çin, çip üretiminde kilit rol oynayan kimyasal için Japonya'ya damping soruşturması başlattı

Belçika Savunma Bakanı Francken'den NATO içinde "yemek savaşı"na girilmemesi uyarısı

Belçika Savunma Bakanı Francken'den NATO içinde "yemek savaşı"na girilmemesi uyarısı
Trump'a göre, ABD’de Cumhuriyetçiler ara seçimleri kaybederse görevden azledilebilir

Trump'a göre, ABD’de Cumhuriyetçiler ara seçimleri kaybederse görevden azledilebilir
ABD, vize teminatı uygulamasına 25 ülke daha ekledi

ABD, vize teminatı uygulamasına 25 ülke daha ekledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet