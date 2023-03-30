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Dünya

ABD'de gözaltındaki kişinin ölümüyle ilgili 7 polis ve bir sağlık çalışanına dava açıldı

ABD'nin California eyaletinde 7 polis memuru ve bir hemşire, 2020 yılında gözaltına alınan bir kişinin ölümüyle ilgili suçlandı.

Mücahit Oktay  | 30.03.2023 - Güncelleme : 30.03.2023
ABD'de gözaltındaki kişinin ölümüyle ilgili 7 polis ve bir sağlık çalışanına dava açıldı

New York

Los Angeles Bölge Savcısı George Gascon, basın toplantısında, 7 trafik polisi ve bir hemşirenin, gözaltı merkezine götürülen Edward Bronstein'i (38) hata ile öldürmekten suçlandığını açıkladı.

Gascon, Bronstein'in gözaltındayken direnmesi nedeniyle yere yatırılarak üzerine bastırıldığını ve nefessiz bırakıldığını belirtti.

Bronstein'ın babası Edward Tapia, sorumluların, başka birine aynı şekilde zarar veremeyecek bir davanın muhatabı olmalarından mutlu olduğunu dile getirdi.

Kaliforniya Merkez Bölgesi'nde açılan davada, polis memurlarının "silahsız, zapt edilmiş ve etrafı üniformalı barış görevlileriyle çevrili" birine karşı "aşırı ve nesnel olarak mantıksız" güç kullandığı bilgisine yer verildi.

Olay

Edward Bronstein 17 Mart 2020'de, alkollü araç kullandığından şüphelenen Los Angeles polisi tarafından durdurulmuş ve sonrasında nezarete götürülmüştü.

Gözaltında tutulan şüpheli, 7 polis ve kan örneği almak isteyen bir hemşire tarafından yere yatırılarak zapt edilmeye çalışılmıştı.

Bronstein, federal dava kapsamında yayınlanan kamera kayıtlarında en az üç defa nefes almakta zorlandığını söylese de, görevliler, soluğu kesilinceye kadar şüpheliyi yerde bastırmaya devam etmiş, daha sonra Bronstein'in gözaltında öldüğü açıklanmıştı.

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