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Dünya

ABD'de federal yargıç, 2 yaşındaki ABD vatandaşı çocuğun sınır dışı edilmesini "anayasaya aykırı" buldu

ABD'nin Louisiana eyaletinden bir federal yargıç, babası acil durum dilekçesi vermesine rağmen 2 yaşındaki bir çocuğun annesiyle Honduras'a sınır dışı edilmesinin "yasa dışı ve anayasaya aykırı" olduğunu söyledi.

Irmak Akcan  | 26.04.2025 - Güncelleme : 26.04.2025
ABD'de federal yargıç, 2 yaşındaki ABD vatandaşı çocuğun sınır dışı edilmesini "anayasaya aykırı" buldu

Ankara

The New York Times'ın haberine göre, Yargıç Terry Doughty, Trump yönetiminin 2 yaşındaki bir ABD vatandaşını "anlamlı bir süreç olmaksızın" ve babasının isteği dışında Honduras'a sınır dışı etmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

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Doughty, Louisiana'daki bir Federal Bölge Mahkemesinden verilen kararda, babasının acil bir dilekçeyle kızının yurt dışına gönderilmesini durdurmaya çalışmasına rağmen, Trump yönetiminin 2 yaşındaki kız çocuğunu annesiyle Honduras'a göndermesinin "yasa dışı ve anayasaya aykırı" olduğunu söyledi.

Hükümetin, annenin çocuğun kendisiyle sınır dışı edilmesini istediği için her şeyin yolunda olduğunu iddia ettiğini kaydeden Doughty, mahkemenin böyle bir bilgiye sahip olmadığını aktardı.

Doughty, dün Lopez Villela'yı telefonla arayarak "rızasını ve velayet haklarını araştırmak" için neler olduğunu bizzat araştırmaya çalıştığını ancak, anne ve kızlarını taşıyan bir uçağın o sırada çoktan "Amerika Körfezi'nin üzerinde" olduğunu ve bir süre sonra ise Adalet Bakanlığından bir avukatın Lopez Villela ve çocuklarının "Honduras'ta serbest bırakıldığını" doğruladığını aktardı.

Doughty'nin, "hükümetin bir ABD vatandaşını anlamlı bir süreç olmaksızın sınır dışı ettiğine dair güçlü şüphesini" araştırmak için 16 Mayıs'ta bir duruşma ayarladığı kaydedildi.

Mahkeme belgelerine göre, 2 yaşındaki kız çocuğu 22 Nisan'da annesi Jenny Carolina Lopez Villela ve ablası Valeria ile New Orleans'taki bir göçmenlik randevusuna giderken ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) yetkililerince gözaltına alındı.

Adalet Bakanlığı avukatları, Yargıç Doughty'ye yaptıkları başvuruda, Villela'nın "ICE yetkililerine çocuğunun velayetini elinde tutmak ve kızının kendisiyle birlikte Honduras'a gitmesini istediğini bildirdiğini" iddia etti.

Çocuğun yasal velisi Trish Mack tarafından 24 Nisan'da sunulan bir dilekçede, kızın babasının annesi ile kısa bir süre konuştuğunda, onun ve çocukların ağladığını duyabildiğini öne sürdü. Dilekçede, babanın anneye "kızlarının ABD vatandaşı olduğunu ve sınır dışı edilemeyeceğini" hatırlattığı belirtildi.

Dilekçede ayrıca, ismi belirtilmeyen babanın, Lopez Villela'ya bir avukatın telefon numarasını vermeye çalıştığı, ancak yetkililerin görüşmeyi kısa kestiği ileri sürüldü.

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