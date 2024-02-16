Dolar
30.83
Euro
33.26
Altın
2,014.85
ETH/USDT
2,780.30
BTC/USDT
51,880.00
BIST 100
9,250.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de FBI, Epstein'ın çocuk ve kadınlara yönelik cinsel istismarında görevini yapmamakla suçlandı

FBI hakkında, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturma suçundan tutuklanan Epstein'ın çok sayıda çocuk ve genç kadına yönelik fuhuş trafiğine "uzun süre izin verdiği" gerekçesiyle dava açıldı.

Mücahit Oktay  | 16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
ABD'de FBI, Epstein'ın çocuk ve kadınlara yönelik cinsel istismarında görevini yapmamakla suçlandı

New York

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) hakkında, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturma suçundan tutuklanan Jeffrey Epstein'ın çok sayıda çocuk ve genç kadına yönelik fuhuş trafiğine "uzun süre izin verdiği" gerekçesiyle dava açıldı.

New York Güney Bölge Mahkemesine sunulan 27 sayfalık dava dilekçesinde, ismi açıklanmayan 12 mağdur, milyarder Epstein'ın, reşit olmayan veya yetişkin pek çok kadına yönelik cinsel istismarıyla ilgili "tekrarlanan ve devam eden başarısızlıkları, gecikmeleri ve eylemsizliği" nedeniyle FBI'yı suçladı.

Mağdurların avukatlarınca mahkemeye gönderilen dava dilekçesinde, "20 yıldan fazla bir süredir FBI, Amerikan halkının kendisinden beklediği, kendi kural ve düzenlemelerinin gerektirdiği işi yapmayarak, Jeffrey Epstein'ın çok sayıda çocuk ve genç kadını seks ticaretinde kullanmasına ve cinsel istismarda bulunmasına izin verdi." ifadelerine yer verildi.

İsmi açıklanmayan 12 davacı, ABD hükümeti ve FBI'dan tazminat talep ederken, 2019'da New York Manhattan'daki hapishane hücresinde ölü bulunan Epstein hakkındaki belgelerin açıklanmasını istedi.

Florida-Palm Beach'te yerel polisin, 2005 yılında, reşit olmayan bir kız çocuğunun, Epstein'ın evine cinsel masaj yapması için getirildiğine dair rapor iletmesine rağmen FBI'nın dava açmak için bir yıl beklemesi gibi detaylara yer verilen dava dosyasında, 1996'dan 2005'e kadar Epstein ve suç ortakları hakkında arasında "fotoğraflar, videolar ve röportajlar ile çocuk istismarına dair kesin kanıtların" yer aldığı belgelerin, FBI tarafından göz ardı edildiği iddiasında bulunuldu.

Dava dosyasında, Epstein'ın, 2006'da iki ayrı eyaletin hakkında açtığı çocuklara yönelik taciz davasında suçunu kabul ettiği ve 13 ay hapis yattığı anımsatıldı. Buna rağmen FBI'ın, Epsitein'la ilgili kuruma ulaşan iddiaları dikkate almadığı ve 2 yıl sonra milyarder iş insanı hakkındaki soruşturmayı kapattığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi
İBB Başkan adayı Kurum: CHP'li İBB yönetiminin İstanbul'da 5 yılda yaptığı tek şey İstanbul'u unutmak oldu
Şişli'de bakım yaptığı yürüyen merdivene sıkışan işçi öldü
Elazığ'da dolu ve sağanak etkili oldu
Hatay Payas'ta 256 deprem konutunun anahtarı hak sahiplerine teslim edildi

Benzer haberler

ABD'de FBI, Epstein'ın çocuk ve kadınlara yönelik cinsel istismarında görevini yapmamakla suçlandı

ABD'de FBI, Epstein'ın çocuk ve kadınlara yönelik cinsel istismarında görevini yapmamakla suçlandı

Yargıtay, Mersin'deki "rekor miktarda uyuşturucu" davasında verilen cezayı onadı

FBI, milyarder Epstein'ın fuhuş ağına engel olmamakla suçlanıyor

Adnan Oktar silahlı suç örgütünün "güncel yapılanması"na dava açıldı

Adnan Oktar silahlı suç örgütünün "güncel yapılanması"na dava açıldı
Bilgisayar oyununda sanal karakteri vermeyenlere dolandırıcılık davası

Bilgisayar oyununda sanal karakteri vermeyenlere dolandırıcılık davası
ABD'li Senatör Menendez, evinde bulunan külçe altınların kayınvalidesinden kaldığını söyledi

ABD'li Senatör Menendez, evinde bulunan külçe altınların kayınvalidesinden kaldığını söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet