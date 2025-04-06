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Dünya

ABD'de etkili olan kasırga ve seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi

ABD'nin orta batı ve güneyindeki bazı eyaletleri etkisi altına alan kasırgalar ve meydana gelen seller nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısı 16'ya çıktı.

Aynur Şeyma Asan  | 06.04.2025 - Güncelleme : 06.04.2025
ABD'de etkili olan kasırga ve seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi

Dyersburg

ABD Ulusal Hava Durumu Servisinden (NWS) yapılan açıklamada, Alabama, Mississippi, Kentucky ve Tennessee gibi çeşitli eyaletlerde etkili olan kasırgalar nedeniyle bu eyaletlerin birçok bölgesinde sellerin "ciddi seviyeye" ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Yerel yetkililer, ülkenin orta batısı ve güneyindeki bu eyaletlerde kasırga ve ani sel uyarıları yapıldığını ve seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini kaydetti.

Kentucky eyaletinde yüzlerce yolun, devrilen ağaçlar, sel suları ve kaya kaymaları nedeniyle kullanılamaz hale geldiği ifade ediliyor. Bu eyaletin kuzeyindeki bir kasabada, 2 bin kişiye zorunlu tahliye talimatı verildiği bildirildi.

Öte yandan, FlightAware.com internet sitesinin verilerine göre, ABD'ye gelen ve buradan giden 521 uçak seferi iptal oldu, 6 bin 400'ü aşkın sefer ertelendi.

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