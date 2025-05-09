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Ekonomi

Çin'in nisan ayı ihracatı tarife restleşmelerine rağmen yükseldi

Çin'de nisan ayında ihracat, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerini artırmasına rağmen yükseldi.

Emre Aytekin  | 09.05.2025 - Güncelleme : 09.05.2025
Çin'in nisan ayı ihracatı tarife restleşmelerine rağmen yükseldi

Pekin

Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, nisanda ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 artarak 315,6 milyar dolara ulaştı. İthalat ise nisanda yıllık bazda yüzde 0,2 azalarak 219,5 milyar dolar oldu, ülkenin bu dönemdeki dış ticaret fazlası 96,1 milyar dolar olarak hesaplandı.

Çin'in bu dönemde ABD'ye ihracatı yüzde 21 azalırken Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerine yüzde 20,8, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ise yüzde 8,2 arttı.

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Analistler, artışın Çin'in ihracatının ABD'nin tarifeleri karşısındaki direncini gösterdiğini belirtti. Çin'in ihracatı yılın ilk 3 ayında yüzde 6,9 artış kaydederken ithalatı yüzde 6 gerilemişti.

Ülkenin ihracatı mart ayında 12,4 artış kaydetmişti. Artışta Çinli üreticilerin, ABD'nin gümrük tarifelerini daha fazla yükselteceği beklentisiyle yüklü miktarda ön sevkiyat yapması etkili olmuştu.

Öte yandan, Amerikalı ve Çinli yetkililer, tarife müzakereleri için bugün İsviçre'de bir araya gelecek.

Müzakerelerde ABD tarafını Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Çin tarafını ise Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng temsil edecek.

Görüşmeler, iki ülkenin karşılıklı tarife artışlarının ardından bu konuda yürütülecek ilk müzakere olacak.

ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmesi

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da, aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

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