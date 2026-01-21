Dolar
Dünya

ABD'de eski FBI Direktörü hakkındaki iddianameyi hazırlayan savcının görev süresi doldu

ABD'de eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey ve New York Başsavcısı Letitia James hakkındaki iddianameleri hazırlayan Virginia Doğu Bölgesi Savcısı Lindsey Halligan'ın görev süresi sona erdi.

21.01.2026
ABD'de eski FBI Direktörü hakkındaki iddianameyi hazırlayan savcının görev süresi doldu

Ankara

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Başkan Donald Trump tarafından Eylül 2025'te atanan ve Comey ile James hakkındaki iddianameleri hazırlayan Virginia Doğu Bölgesi Savcısı Halligan'ın görevinin bitmesine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Bondi, Halligan'ın "Geçici Başsavcı" olarak görev yaptığı 120 günlük süre boyunca Doğu Virginia'da yaşayan 6 milyondan fazla insanı korumak için yorulmadan çalıştığını savunarak, Demokratların savcının görevine devam etmesini engellediğini belirtti.

Bu sonuca yol açan koşulların son derece yanlış yönlendirildiğini kaydeden Bondi, "Demokratik olarak seçilmiş bir başkanın önemli kolluk görevlerine personel atama yetkisinin ciddi engellerle karşılaştığı bir dönemde yaşıyoruz. Adalet Bakanlığı, ABD halkının güvenliğini sağlama yeteneğimizi engelleyen bu tür kararların gözden geçirilmesini talep etmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Rusya soruşturması ve Comey davası

Rusya'nın 2016'daki ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a yardım ettiği iddiasına yönelik soruşturmayı yürüten eski FBI Direktörü Comey hakkında "Kongreye yalan beyanda bulunmak" ve "Kongrenin Rusya soruşturmasını engellemek" suçlarından iddianame hazırlanmıştı.

Trump'a karşı 2023'te açılan emlak yolsuzluğu davalarını yürüten New York Başsavcısı Letitia James'e ise "dolandırıcılık ve yalan beyanda bulunma" suçlamaları yöneltilmişti.

ABD'de Virginia eyaleti Başsavcısı Erik Siebert'in 20 Eylül'de, Başkan Trump'ın New York Başsavcısı Letitia James'e karşı ceza davası açması yönündeki baskıları nedeniyle görevinden istifa ettiği bildirilmişti.

Lindsey Halligan, Eylül 2025'te, Virginia Doğu Bölgesi Savcısı olarak atanmış, Comey ve James'in avukatları ise Halligan'ın göreve "kanuna aykırı olarak" geldiği gerekçesiyle söz konusu davaların düşürülmesi talebinde bulunmuştu.

ABD Bölge Yargıcı Cameron McGowan Currie, Comey ve James aleyhinde açılan davayı, davaya bakan savcının "usulsüz" şekilde atandığı gerekçesiyle 24 Kasım 2025'te reddetmişti.

