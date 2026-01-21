Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025'te suçla mücadelede çok yönlü soruşturmalara imza attı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 yılında dolandırıcılıktan siber suçlara, suç örgütlerinden FETÖ'nün mahrem yapılanmalarına kadar geniş bir yelpazede kritik soruşturmalara imza attı.
Ankara
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2025 yılında toplumun huzurunu ve kamu düzenini hedef alan suç odaklarına yönelik çok sayıda soruşturma yürüttü.
Bu kapsamda, Gazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı görevlileri adına sahte elektronik imza üreterek mezuniyet belgeleri üzerinde usulsüzlük yapan 161 şüpheli, 23 ilde eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında ise kamu görevlilerinin kimliklerini taklit ederek, usulsüz ehliyet ve sertifika ürettiği belirlenen 219 şüpheli daha yakalandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Siber zorbalık ve dijital veri casusluğuna geçit verilmedi
Telegram ve Discord platformlarında "C 31 K" ve "C7K" isimli gruplar üzerinden çocuklara yönelik cinsel istismar, hayvanlara işkence, şehit yakınlarına ve devlet büyüklerine hakaret içerikli paylaşım yapanlara yönelik soruşturmalar açıldı. Bu kapsamda "C 31 K" grubundan 38, "C7K" grubundan ise 14 şüpheli gözaltına alındı.
Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında, "illegalplatform.org" ve "sowix" gibi yasa dışı sistemler üzerinden kamu kurumları ve bankaların verilerini ele geçirerek, vatandaşların kişisel bilgilerini paylaşan toplam 34 şüpheli yakalandı, mahkemelere sevk edildi.
Başsavcılık, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen 32 konserde 154 milyon 453 bin 221 lira kamu zararı oluştuğu iddiasıyla 13 şüpheli hakkında da "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma yürüttü.
Ayrıca, hayvanseverlerin duygularını istismar ederek topladıkları 25 milyon 440 bin 584 lira yardımı kendi uhdelerine geçiren 16 dernek yöneticisi de Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarla yakalandı.
"Telebar" olarak adlandırılan 9 eğlence mekanına fuhuş soruşturması
Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Ankara genelinde 566 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan gözaltı işlemi yapılırken, "Telebar" olarak adlandırılan 9 eğlence mekanına yönelik, "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçundan yürütülen soruşturmada 83 şüpheli ile sahte define vaadiyle vatandaşları dolandıran 34 şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 566 şüpheli hakkında işlem yapılırken, "Telebar" olarak adlandırılan 9 eğlence mekanına yönelik fuhuş soruşturmasında 83 şüpheli yakalandı.
Ayrıca, sosyal medya ve arkadaşlık uygulamaları üzerinden fuhuş bahanesiyle mağdurlarla buluşan kadınlar ile bunlara yardım eden 23 şüpheli hakkında "yağma" suçundan gözaltı kararı verildi.
Milli Savunma Bakanlığı izin belgelerinde rüşvet suçuna karıştığı tespit edilen 27 şüpheli hakkında da yasal işlem başlatılırken, deprem bölgesindeki hasarlı araçların şase numaralarını değiştirip, piyasaya süren 39 şüpheli ile kendilerini istihbarat görevlisi tanıtarak deprem konutu ihalesi vaadiyle dolandırıcılık yapan 8 şüpheli de yakalandı.
FETÖ'nün sınav usulsüzlükleri soruşturmaları
2025 yılındaki soruşturmaların en önemli ayaklarından birini terörle mücadele oluşturdu. Başsavcılık, FETÖ'nün kamu kurumlarındaki mahrem yapılanmalarına yönelik 8 farklı soruşturmada, 1245 şüpheli hakkında işlem yaptı.
FETÖ'nün yıllarca sistematik olarak soru çaldığı ve usulsüzlük yaptığı onlarca sınav mercek altına alındı.
Bu kapsamda, 2009- 2010- 2011 ve 2013 yıllarında gerçekleştirilen KPSS sınavlarında örgüt tarafından yapılan usulsüzlüklere ilişkin 18 bin 644 şahıs hakkında işlem yapıldı ve bu dosyalar karara bağlandı.
2011, 2012 ve 2013 yıllarındaki ALES ve KPDS sınavlarında usulsüzlük yaptıkları iddia edilen 8 bin 686 kişi hakkında da işlem yapıldı.
2010 ve 2015 yılları Gümrük Müfettiş Yardımcılığı Sınavı, 2011 ve 2012 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı sınavı, 2011 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uzman Yardımcılığı sınavı, 2009 Gelirler Kontrolörlüğü sınavı, 2011 Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcılığı sınavı, 2009 yılı Maliye Teftiş Kurulu sınavı, 2009 Hesap Uzmanlığı sınavı, 2012 Hazine Müsteşarlığı sınavı, 2012 TİB Uzman Yardımcılığı sınavlarında örgüt tarafından yapılan usulsüzlüklere ilişkin de 239 şüpheli hakkında işlem yapılarak soruşturmalar tamamlandı.
2008-2013 yılları arasında yapılan Adli ve İdari Yargı Hakimlik sınavları ile 2011 Adli Yargı Avukatlıktan Geçiş Hakimlik sınavlarında yapılan usulsüzlüklere ilişkin de 820 kişi hakkında yürütülen soruşturmalar neticelendi.
FETÖ'nün güvenlik bürokrasisindeki sınav usulsüzlükleri de 2025'in önemli soruşturmaları arasında yerine aldı. Kara Kuvvetleri, Jandarma, Polis Akademisi, Polis Koleji ve komiser yardımcılığı sınavlarında tespit edilen usulsüzlükler kapsamında 1896 kişi hakkında işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.