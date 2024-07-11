Dolar
32.89
Euro
35.83
Altın
2,381.48
ETH/USDT
3,142.20
BTC/USDT
58,302.00
BIST 100
10,917.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Finans Merkezi’nde "TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı"nda konuşuyor Bosna Hersek'te Srebrenitsa Soykırımı'nın 29'uncu yılında 14 soykırım kurbanının cenazelerinin defnedileceği anma programı düzenleniyor Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Ömeroba köyünde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
logo
Dünya

ABD'de Demokratların, Biden'ın seçimlerden çekilmesine yönelik çağrıları artıyor

ABD'de başkanlık seçimleri yaklaşırken, Demokrat Parti üyelerinin Başkan Joe Biden'ın yarıştan çekilmesine yönelik çağrıları ve endişeleri artıyor.

Sercan İrkin  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
ABD'de Demokratların, Biden'ın seçimlerden çekilmesine yönelik çağrıları artıyor

İstanbul

Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre, ABD'deki Demokrat liderler, Biden'ın, Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump'ı yenebileceğine dair sağlam kanıtlar sağlamasını bekliyor.

Biden'ın, Trump'la yaptığı canlı yayın tartışmasındaki zayıf performansının ardından ABD'deki Demokratlar arasında endişeler artarken, Biden'a yarıştan çekilme çağrıları da gelmeye devam ediyor.

Yapılan anketlerde, kötü sonuçlar alınması üzerine Demokrat liderler, kazanacağına dair ikna edici kanıtlar sunması için Biden'a ve kampanyasına çağrıda bulundu.

Demokratlar, Biden'ın yarıştan çekilmesine yönelik çağrılarının artabileceğine işaret ederken, Kongre üyeleri ve bağışçılar da hafta sonuna kadar Biden'ın adaylığını bırakması için açık çağrıda bulunabilecekleri sinyali verdi.

NATO Zirvesi'nde Biden'ı utandırmak istemediklerini aktaran Demokratlar, Biden'a yarıştan çekilmeye kendi karar vermesi için zaman tanıdıklarını savundu.

Biden'a açıkça "yarıştan çekil" çağrısı yapan ilk Demokrat, Senatör Welch oldu

Demokrat Senatör Peter Welch, WP için kaleme aldığı yazıda, Biden'ın dönemin en iyi başkanlarından biri olduğunu belirterek, "Daha önce bizi Trump'tan kurtardı ve şimdi tekrar kurtarmak istiyor ama bunun için en uygun adayın kendisinin olup olmadığını tekrardan değerlendirmeli. Bence bu kişi o değil." değerlendirmesinde bulundu.

Biden'ın canlı yayın tartışmasındaki performansının görmezden gelinemeyeceğini vurgulayan Welch, "Ülkenin iyiliği için Biden'ı başkanlık yarışından çekilmeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Vermont eyaletinin Biden'ı sevdiğine ve burada aldığı oy yüzdesinin diğer eyaletlerden daha yüksek olduğuna dikkati çeken Welch, ancak seçmenlerin bu sefer Biden'ın kazanamayacağı konusunda endişeli olduğunu aktardı.

Welch, bir zamanlar "Demokratların kalesi" olarak nitelendirilen eyaletlerin, şimdi Cumhuriyetçi eğilimler gösterdiğini ve bu değişimlerin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

New York Vali Yardımcısı ve eski Temsilciler Meclisi Üyesi Antonio Delgado da "yeni bir liderin zamanının geldiğini" söyledi.

Biden'a gelen tepkiler

Kongre'nin kıdemli üyelerinden eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, MSNBC'ye verdiği mülakatta Biden'a destek verip vermediği konusundaki sorulara direkt cevap vermemesi dikkati çekmişti.

Pelosi, Biden'ın yarıştan çekilmesi tartışmaları için "Aday olup olmayacağına karar vermek kendisine kalmış. Hepimiz onu bu kararı vermeye teşvik ediyoruz çünkü zaman daralıyor." ifadesini kullanmıştı.

CNN'e konuşan Colorado Senatörü Michael Bennet ise Biden hakkındaki endişelerini kamuoyuna açıkça duyuran ilk Demokrat Senatör olurken, mevcut Başkan'ın kasımda yapılacak seçimlerde Trump'ı yenebileceğine inanmadığını söylemişti.

Connecticut Senatörü Richard Blumenthal, CNN’e, Biden'ın kasımda yapılacak seçimleri kazanma konusunda "derin endişeleri" olduğunu belirterek, "Çünkü Donald Trump'ın kazanması ülke için varoluşsal bir tehdit olacaktır." diye konuşmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde bir terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayaldir
Edirne'de Bulgaristan sınırındaki orman yangınına müdahale ediliyor
Gökçeada açıklarında avlanan balıkçının teknesine Yunan unsurlarınca hasar verildi
Son bir haftada 28 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki barbarlığın sorumluları Srebrenitsa'daki gibi uluslararası hukuk önünde hesap verecek

Benzer haberler

ABD'de Demokratların, Biden'ın seçimlerden çekilmesine yönelik çağrıları artıyor

ABD'de Demokratların, Biden'ın seçimlerden çekilmesine yönelik çağrıları artıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, ABD Başkanı Biden'ın verdiği resmi yemeğe katıldı

Biden, NATO zirvesinde sağlığı ile ilgili endişeleri gidermek için sınav veriyor

ABD'li Demokrat Senatör'den, "Trump, seçimi açık ara kazanabilir" yorumu

ABD'li Demokrat Senatör'den, "Trump, seçimi açık ara kazanabilir" yorumu
ABD Temsilciler Meclisinde Demokrat üyeler, Biden'ın sağlık durumunu kapalı toplantıda tartıştı

ABD Temsilciler Meclisinde Demokrat üyeler, Biden'ın sağlık durumunu kapalı toplantıda tartıştı
Almanya Başbakanı Scholz'dan Ukrayna için Patriot hava savunma sistemlerini sağlama çağrısı

Almanya Başbakanı Scholz'dan Ukrayna için Patriot hava savunma sistemlerini sağlama çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet