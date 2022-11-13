Dolar
18.55
Euro
19.21
Altın
1,770.16
ETH/USDT
1,247.60
BTC/USDT
16,740.00
BIST 100
4,455.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul’da KADEM İnovasyonda Kadın Projesi 7. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni’nde konuşuyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlib’de Şehit Musa Alkan İlkokulu’nun açılış töreninde konuşuyor BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara’da “Alperen Ocakları Gençlik Kurultayı”nda konuşuyor
logo
Dünya

ABD'de Demokratlar, Nevada'daki galibiyetin ardından Senatoda çoğunluğu garantiledi

ABD’de Kongre üyeliği ve valilikler başta olmak üzere eyalet ve yerel pozisyonlar için yapılan ara seçimlerde Nevada'da Demokrat aday Catherine Nasto'nun rakibini geride bırakmasının ardından Demokratlar, Senatoda çoğunluğu garantiledi.

Mehmet Alaca   | 13.11.2022
ABD'de Demokratlar, Nevada'daki galibiyetin ardından Senatoda çoğunluğu garantiledi

Ankara

8 Kasım'da yapılan ara seçim sonrası Nevada eyaletinden gelen resmi olmayan sonuçlara göre, Demokrat Senatör adayı Catherine Cortez Nasto, Cumhuriyetçi rakibi Adam Laxalt'ı mağlup etti.

Böylece aralıkta Georgia eyaletinde yapılması planlanan ikinci tur seçimde sonuç ne olursa olsun Demokratlar, 100 üyeli Senato'da 50 sandalyeye sahip bulunacak.

ABD Başkan Yardımcısı, Senato Başkanı olarak görev yapıyor ve eşitlik bozma oyu kullanabiliyor. Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eşitlik bozma oyu sayesinde Senatoda koltuk dağılımı 50-50 bile olsa Demokratların çoğunluğu sağlaması mümkün olabiliyor.

Georgia'da Demokratlardan Raphael Warnock ve Cumhuriyetçilerden Herschel Walker, Senato koltuğu için 6 Aralık'ta ikinci tura gidecek.

Öte yandan Associated Press'e göre, Temsilciler Meclisi'nde ise Cumhuriyetçiler 211, Demokratlar 202 sandalye kazandı ancak çoğunluk için 218 sandalye kazanılması gerekiyor.

Temsilciler Meclisini Cumhuriyetçilerin kazanması halinde Demokrat Başkan Joe Biden'ın yasama gündeminin sekteye uğraması muhtemel görünüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kars'ta termometreler sıfırın altında 7 dereceyi gösterdi
İspanya, Türkiye'ye "Patriot desteği"ni sürdürecek
Teröre "Pençe-Kilit" darbesi
Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava sis ve buzlanmaya neden oluyor
DHMİ 20 asistan, 40 stajyer hava trafik kontrolörü alacak

Benzer haberler

ABD'de Demokratlar, Nevada'daki galibiyetin ardından Senatoda çoğunluğu garantiledi

ABD'de Demokratlar, Nevada'daki galibiyetin ardından Senatoda çoğunluğu garantiledi

ABD'de ara seçim sonrası Senato çoğunluğu için gözler Nevada ve Georgia'da

Trump, 6 Ocak Soruşturma Komitesinin mahkeme celbini engellemek için dava açtı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı
Biden ve Sisi, Filistin'de sükunetin korunmasının önemini görüştü

Biden ve Sisi, Filistin'de sükunetin korunmasının önemini görüştü

ABD ara seçimlerine yoğun ilgi gösteren Müslümanların çoğu Demokratlara oy verdi

ABD ara seçimlerine yoğun ilgi gösteren Müslümanların çoğu Demokratlara oy verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet