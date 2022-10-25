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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD'de Demokrat vekiller Biden'a gönderdikleri "Ukrayna" mektubunu geri çekti

ABD'de liberal Demokrat vekiller, Demokrat ABD Başkanı Joe Biden'a Ukrayna savaşında Rusya ile diplomasi yapması çağrısıyla gönderdikleri mektubu geri çekti.

Dildar Baykan Atalay   | 25.10.2022
ABD'de Demokrat vekiller Biden'a gönderdikleri "Ukrayna" mektubunu geri çekti Fotoğraf: Nathan Posner/AA

Washington

ABD'de liberal görüşlü 30 Demokrat Temsilciler Meclisi üyesinin Biden'a gönderdiği mektup Demokratlar arasında infiale yol açtı.

Birçok Demokrat ismin konuya tepki göstermesinin ardından, imzacılardan Pramile Jayapal, söz konusu mektubun geri çekildiğini açıkladı.

Jayapal, yaptığı yazılı açıklamada, mektubun birkaç ay önce yazıldığını ancak bir personel tarafından güvenlik incelemesinden geçirilmeden yayımlandığını belirterek tüm sorumluluğu üzerine aldığını belirtti.

Söz konusu mektubun, Cumhuriyetçi Kevin McCarthy'nin Ukrayna'ya yardımların kesilmesi imasında bulunduğu mektupla aynı zamanda yayımlanmasının "talihsizlik" olduğunu belirten Jayapal, tüm bunlara rağmen diplomasinin tek çıkar yol olduğu vurgusunu yaptı.

Mektupta ne vardı?

ABD'de liberal eğilimli Demokrat Temsilciler Meclisi üyeleri, Başkan Joe Biden'a gönderdikleri mektupta, Ukrayna stratejisinin değiştirilmesi ve Ukrayna savaşının bitirilmesi için doğrudan diplomasi yoluna gidilmesi çağrısında bulunmuştu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, söz konusu mektubun Beyaz Saray'a ulaştığını doğrulamıştı.

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