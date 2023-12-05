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Dünya

ABD'de Cumhuriyetçiler, Biden'a yönelik azil soruşturmasını gelecek hafta resmileştirecek

ABD Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elinde tutan Cumhuriyetçiler, Başkan Joe Biden'a yönelik azil sürecini resmi soruşturmaya dönüştürecek oylamayı gelecek hafta yapacaklarını duyurdu.

Ekip  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
ABD'de Cumhuriyetçiler, Biden'a yönelik azil soruşturmasını gelecek hafta resmileştirecek

Washington

ABD Başkanı Biden'a yönelik Cumhuriyetçilerin yürüttüğü azil sürecinin gelecek hafta Temsilciler Meclisindeki oylama ile resmiyet kazanması bekleniyor.

Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi Başkanı Mike Johnson, düzenlediği basın toplantısında, Meclisin Noel tatiline girmeden önce söz konusu oylamayı yapacağını ifade etti.

Oylama ile Temsilciler Meclisinde Biden'a yönelik azil soruşturması resmen başlatılabilecek.

Johnson, "Bu, Başkan Joe Biden'ın azil oylaması değil, ona yönelik azil sürecinin devamının oylanması ve anayasal bir gereklilik" değerlendirmesini yaptı.

Beyaz Saray, Biden'a yönelik Temsilciler Meclisinde resmi oylama yapılmadan başlatılacak bir azil soruşturmasının anayasal olmayacağını savunuyordu.

Cumhuriyetçiler, Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın yabancı ülkelerdeki iş bağlantıları ve bunların siyasi alana yansımaları üzerinden ABD Başkanı'na yönelik suçlamalar yönelmiş ve azil sürecinde bu bağlantıların kamuoyu önünde tartışılmasını talep etmişlerdi.

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