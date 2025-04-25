Dolar
38.42
Euro
43.78
Altın
3,285.77
ETH/USDT
1,803.30
BTC/USDT
95,000.00
BIST 100
9,432.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de Columbia ve Barnard okullarının çalışanlarına, "Yahudi" olup olmadıklarını soran anket yollandı

ABD'de üniversitelerin "Yahudi ayrımcılığına karşı" denetlenmesi kapsamında Columbia Üniversitesi ve kardeş okulu Barnard Koleji çalışanlarına, "İsrailli ya da Yahudi" olup olmadıklarını soran anket gönderildi.

Damla Delialioğlu, Irmak Akcan  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
ABD'de Columbia ve Barnard okullarının çalışanlarına, "Yahudi" olup olmadıklarını soran anket yollandı

Ankara

Anketin, ABD Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu (EEOC) tarafından yürütülen federal soruşturma kapsamında gönderildiği kaydedildi.

İş yerlerinin "Yahudi ayrımcılığına karşı" denetlenmesi için üniversite çalışanlarına gönderilen ankette, çalışanların "İsrailli ya da Yahudi" olup olmadıkları ve "Yahudilik inancına ait ibadetleri yerine getirip getirmedikleri" soruldu.

Çalışanların etnik kökenlerinin Yahudiliğe ya da İsrail'e dayanıp dayanmadığı sorusunun da yer aldığı ankette, birçok kişisel soruya da yer verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yahudi kökenli Barnard Sosyoloji Profesörü Debbie Becher, ankete ilişkin, "(Donald Trump yönetimi) Yükseköğrenim kurumlarını yok etmek, İsrail karşıtı, Filistin'e destek veren her türlü söylemi bitirmek istiyorlar." ifadesini kullanarak, Trump yönetiminin Yahudi karşıtlığını daha fazla körüklediğini kaydetti.

Anketin, "Yahudi karşıtlığıyla mücadele" gerekçesiyle Filistin'e destek gösterileri düzenleyen üniversite öğrencilerinin hedef alındığı bir dönemde gönderilmesi dikkati çekti.

Trump'ın üniversiteleri hedef alması

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrencilerin sınır dışı edilebilmesine kapı aralayan "antisemitizmle mücadele" temalı başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da 27 Mart'ta "Hamas'a destek verdiklerini" ileri sürdüğü en az 300 yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini açıklamıştı.

Ülkede doktora eğitimi gören Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı iftara gitmek için Massachusetts'teki evinden çıktığı anda sivil Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı.

Daha önce de Filistinli aktivist ve Columbia Üniversitesinden mezun olan Mahmud Halil gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şırnak'ta bir aracın çarpmasıyla şehit olan polis memuru Uşak'ta son yolcuğuna uğurlandı
Yalova'nın Armutlu kıyılarında müsilaj görüldü
"Yenidoğan çetesi" davasının dördüncü duruşması 28 Nisan'a ertelendi
Türk Kızılay, Nurdağı'ndaki konteyner kentte "100. Yıl Kütüphanesi" açtı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ahlak bizim peşinden gideceğimiz en önemli davranış

Benzer haberler

ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna sürecinin "kırılgan" olduğunu belirtti

ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna sürecinin "kırılgan" olduğunu belirtti

ABD'de Columbia ve Barnard okullarının çalışanlarına, "Yahudi" olup olmadıklarını soran anket yollandı

Trump, ABD'nin deniz tabanı madenciliği kapasitesini arttırmayı amaçlayan kararnameyi imzaladı

AB ile ABD liderleri arasında ilk görüşme halen planlanmadı

AB ile ABD liderleri arasında ilk görüşme halen planlanmadı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ile görüştü
Time dergisine konuşan ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi'nin kendisini aradığını belirtti

Time dergisine konuşan ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi'nin kendisini aradığını belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet