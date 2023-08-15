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Dünya

ABD'de bir gazetecinin Beyaz Saray kartını yenileyememesi üzerine açtığı dava gündem oldu

ABD'de gazeteci Simon Ateba'nın yeni kurallar nedeniyle Beyaz Saray basın kartını yenileyememesi üzerine Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre ve Gizli Servis'e dava açması, Amerikan basınında yankı buldu.

Tuğçenur Akgün  | 15.08.2023 - Güncelleme : 15.08.2023
ABD'de bir gazetecinin Beyaz Saray kartını yenileyememesi üzerine açtığı dava gündem oldu Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre

New York

Today News Africa gazetesi için çalışan Afrika kökenli Ateba'nın mayıs ayında duyurulan yeni kurallar nedeniyle Beyaz Saray basın kartını yenileyemediği için "Anayasa'nın birinci ve beşinci ek maddelerindeki haklarının ihlal edildiği" iddiasıyla Basın Sözcüsü Jean-Pierre ve Gizli Servis'e açtığı dava gündem oldu.

Konuya ilişkin Amerikan medyasında, Ateba'nın "mantıklı bir gerekçeyle basın kartını iptal etmek ya da askıya almak yerine Beyaz Saray'ın yeni kurallar çıkarmasını" eleştiren görüşlere yer verildi.

Yeni kuralların Ateba'nın basın kartını yenileyememesi hedefiyle özellikle çıkarıldığı savunulurken, basın özgürlüğü tartışmaları da beraberinde geldi.

Ateba, işinin soru sormak olduğunu belirterek, gazetecilerin özgür olması gerektiğini kaydetti.

Yeni kuralların Kongre ya da Yüksek Mahkeme'den basın kartı zorunluluğu gerektirdiğine işaret eden Ateba, bu kartlara sahip olmadığı için yenileme başvurusu yapamadığını ve kendisinin bu şekilde özellikle hedef alındığını ileri sürdü.

Basın toplantılarında geçmişte Ateba ile Jean-Pierre arasında zaman zaman gergin anlar yaşanmış, Ateba kendisine soru hakkı tanınmadığını iddia etmişti.

Beyaz Saray ise toplantıları böldüğünü savunduğu Ateba'yı daha önce "başkalarının sözünü kesmeye devam ederse izninin iptal edilebileceği" gerekçesiyle uyarmıştı.

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