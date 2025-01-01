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Dünya

ABD'de bir aracın kalabalığa dalması sonucu 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

ABD'de bir aracın kalabalığa dalması sonrası ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan  | 01.01.2025 - Güncelleme : 01.01.2025
ABD'de bir aracın kalabalığa dalması sonucu 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

New Orleans

New Orleans polisi, bir aracın Bourbon Caddesi'nde kalabalığa daldığını belirtti.

Polis, olayda ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığını kaydetti.

CNN'in haberine göre, bölgeye sevk edilen acil durum yetkilileri, olayı "kitlesel bir can kaybı" olarak nitelendirdi.

New Orleans resmi afet hazırlık kurumu "NOLA Ready" de açıklamasında, yaralıların yakın hastanelere kaldırıldığını aktararak, olay yerine yaklaşılmaması uyarısı yaptı.

Görgü tanıkları, 2025'in ilk günü meydana gelen trajik olay nedeniyle "yılbaşı gecesi eğlencesinin dehşete dönüştüğünü" ifade etti.

CNN'e konuşan 22 yaşındaki Kevin Garcia, "Gördüğüm tek şey, Bourbon kaldırımının sol tarafındaki herkese çarpan bir kamyondu." dedi.

Whit Davis ise "Herkes bağırmaya, çığlık atmaya ve arkaya doğru koşmaya başladı ve sonra bir süre kilitlendik ve sonra sakinleşti." diye konuştu.


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