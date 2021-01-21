ABD'de Biden'ı protesto eden aşırı solcu göstericiler Demokrat Parti ofisine saldırdı
ABD Başkanı Biden'ı protesto eden aşırı solcu göstericiler, Oregon eyaletinin Portland kentindeki Demokrat Parti merkezine saldırarak binanın camlarını kırdı.
Washington
ABD'de dün, Joe Biden'ın yemin töreni esnasında Washington'da sessizlik hakimken batı eyaletlerinden Oregon'da sokaklar hareketliydi.
"Antifa" isimli aşırı solcu grubun üyeleri, Portland'de protesto gösterisi düzenleyerek Biden'dan "daha hızlı politika değişikliği" talep etti.
Biden karşıtı pankartlar taşıyan grup, Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (ICE) Merkezine yürüyerek buranın duvarlarına da sprey boyalarla yazılar yazdı.
8 kişi gözaltına alındı
Ardından kentteki Demokrat Parti merkezine saldıran grup, binanın camlarını kırdı.
Saldırının ardından Antifa üyeleri, olaylara müdahale etmek isteyen polisle de çatıştı.
Yerel güvenlik birimleri, yaptıkları açıklamada, bazı göstericilerin silah taşıdığını kaydetti.
Göstericilerin pankartlarındaki "Biden'ı istemiyoruz, intikam istiyoruz. Biz yönetilemeyiz" ifadeleri dikkati çekti.
Olaylarla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.