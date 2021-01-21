Euro
8.98
Dolar
7.38
BIST 100
1,551.57
Altın
1,867.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de Biden'ı protesto eden aşırı solcu göstericiler Demokrat Parti ofisine saldırdı

ABD Başkanı Biden'ı protesto eden aşırı solcu göstericiler, Oregon eyaletinin Portland kentindeki Demokrat Parti merkezine saldırarak binanın camlarını kırdı.

Dildar Baykan   | 21.01.2021
ABD'de Biden'ı protesto eden aşırı solcu göstericiler Demokrat Parti ofisine saldırdı

Washington

ABD'de dün, Joe Biden'ın yemin töreni esnasında Washington'da sessizlik hakimken batı eyaletlerinden Oregon'da sokaklar hareketliydi. 

"Antifa" isimli aşırı solcu grubun üyeleri, Portland'de protesto gösterisi düzenleyerek Biden'dan "daha hızlı politika değişikliği" talep etti.

Biden karşıtı pankartlar taşıyan grup, Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (ICE) Merkezine yürüyerek buranın duvarlarına da sprey boyalarla yazılar yazdı.

8 kişi gözaltına alındı

Ardından kentteki Demokrat Parti merkezine saldıran grup, binanın camlarını kırdı.

Saldırının ardından Antifa üyeleri, olaylara müdahale etmek isteyen polisle de çatıştı.

Yerel güvenlik birimleri, yaptıkları açıklamada, bazı göstericilerin silah taşıdığını kaydetti.

Göstericilerin pankartlarındaki "Biden'ı istemiyoruz, intikam istiyoruz. Biz yönetilemeyiz" ifadeleri dikkati çekti.

Olaylarla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
AB liderleri aşı ve salgın önlemleri gündemiyle bir araya geldi
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 289 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti
ECB Başkanı Lagarde: Avro Bölgesi ekonomisi son çeyrekte muhtemelen daraldı
Çaykur Rizespor'da 3 futbolcu ve 3 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

ABD'de Biden'ı protesto eden aşırı solcu göstericiler Demokrat Parti ofisine saldırdı

ABD'de Biden'ı protesto eden aşırı solcu göstericiler Demokrat Parti ofisine saldırdı

Biden'ın yemin törenindeki 'birlik' çağrısı Amerikan basınının manşetlerinde

Arap basını Biden'ın ABD Başkanı olarak göreve başlamasını manşetlerine taşıdı

Çin yeni ABD Başkanı Biden'ı ikili ilişkileri onarmaya çağırdı

Çin yeni ABD Başkanı Biden'ı ikili ilişkileri onarmaya çağırdı
İranlı ABD uzmanı Hüdayi: Biden, İran'ın Türkiyeleşmesini istiyor

İranlı ABD uzmanı Hüdayi: Biden, İran'ın Türkiyeleşmesini istiyor
ABD Hazine Bakanı Yellen'ın özel kalem müdürü bir Türk olacak

ABD Hazine Bakanı Yellen'ın özel kalem müdürü bir Türk olacak