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Dünya

ABD'de bebek maması krizine karşı yabancı firmalarla çeşitlilik artırılacak

ABD'de, en büyük yerli bebek maması tesisinin kapatılmasının ülke çapında krize yol açmasının ardından yabancı mama üreticilerinin ülke pazarında uzun süre kalmasının önü açılıyor.

Mücahit Oktay   | 07.07.2022
ABD'de bebek maması krizine karşı yabancı firmalarla çeşitlilik artırılacak

New York

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), bebek maması açığını gidermek için acil durum onayıyla ülkeye malzeme gönderecek yabancı üreticilere yardım etme planlarını duyurdu ve ülkede pazarlama yapmak için uzun vadeli yetkilendirme konusunda da güvence verileceğini açıkladı.

FDA'nın Gıda Güvenliği ve Uygulamalı Beslenme Merkezi Müdürü Susan Mayne, kurumun sitesinde yer alan yazılı açıklamada, "En genç ve en savunmasız bireylerin güvenli ve besleyici formül ürünlerine erişiminin sağlanması FDA için en önemli önceliktir. FDA, ABD pazarına yeni giren bebek maması üreticilerinin gelecek haftalarda, aylarda ve yıllarda formül üretmeye ve tedarik etmeye devam etme seçeneklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olacaktır." ifadesini kullandı.

Açıklamada, başvuru sürecini daha verimli hale getirmek için FDA'nın toplantılara ev sahipliği yapacağı ve üreticilere düzenleyici sistem aracılığıyla çalışmak için tek temas noktası sağlayacağı belirtildi.

Ayrıca, son krizinden sonra ABD'ye 9 ülkeden toplam 400 milyondan fazla 8 ons şişelerde (yaklaşık 227 gram) bebek maması getirildiği, FDA kılavuzuna uygun üretilen yabancı mamaların ABD pazarındaki yetkilendirmelerinin şimdilik 14 Kasım'a kadar uzatıldığı bilgisi paylaşıldı.

ABD'de en büyük yerli bebek maması üreticisi Abbott'un Michigan'daki fabrikası 4 Haziran'da açılmasının ardından şiddetli fırtınaların tesise zarar vermesi üzerine 13 Haziran'da yeniden kapanmıştı.

ABD'deki bebek maması krizi

Pudra içerikli bebek maması nedeniyle 4 bebeğin ağır hastalanması ve 2'sinin yaşamını yitirmesinin ardından FDA, mama üreticisi Abbott'un Michigan'daki tesisinde inceleme başlatmıştı.

Fabrika, şubatta bakteri riski nedeniyle kapatılarak bazı ürünler "güvensiz" olduğu gerekçesiyle toplatılmıştı.

ABD'de tedarik zincirindeki aksamaların da etkisiyle zirve yapan "bebek maması krizi" nedeniyle aileler son aylarda raflarda bebek maması bulmakta zorlanırken, üreticiler de tam kapasite çalışmalarına rağmen yoğun talebe yetişemediklerini bildirmişti.

Konu, Beyaz Saray'ın da gündemine gelirken ABD Başkanı Joe Biden, bebek maması krizinin çözümü için ülkenin en büyük üreticileri ve perakendecileri ile bir araya gelmişti.

Biden, 18 Mayıs'ta bebek mamalarında yaşanan tedarik sıkıntısının giderilmesi için Savunma Üretim Yasası'nı imzalamış ve "Uçan Mama Operasyonu'nu" başlatmıştı. Bu kapsamda ABD'ye bugüne kadar 6 kez uçaklarla diğer ülkelerden bebek maması tedariki yapılmıştı.

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