Dolar
14.72
Euro
16.05
Altın
1,925.37
ETH/USDT
3,234.00
BTC/USDT
43,970.00
BIST 100
2,316.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının 'çete şiddeti' olduğu sanılıyor

ABD'nin California eyaletine bağlı Sacramento şehrinde 6 kişinin öldüğü silahlı saldırı olayının “çete şiddeti” olduğunun sanıldığı ve saldırıya en az 5 zanlının karıştığı belirtildi.

İslam Doğru   | 06.04.2022
ABD'de 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının 'çete şiddeti' olduğu sanılıyor

New York

Saldırıyla ilgili soruşturmayı sürdüren Sacramento Polisi tarafından yapılan açıklamada, “Bu trajedinin merkezinde çete şiddetinin olduğu giderek daha açık hale geliyor.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, olaya en az 5 saldırganın dahil olduğunun düşünüldüğü bildirilerek, zanlıların çete üyelikleri ve saldırı motivasyonu konusunda detaylı bilgi vermek için erken olduğu kaydedildi.

Sacramento kentinin en işlek caddelerinden birinde 3 Nisan'da gece yerel saatle 02.00 civarında meydana gelen silahlı saldırıda 6 kişi ölmüş, en az 4’ü ağır olmak üzere 12 kişi yaralanmıştı.

Sacramento Polisi, civarda yaptığı aramalarda, saldırıyla bağlantılı olarak şu ana kadar, evinde ve üzerinde silah bulunan ikisi kardeş 3 zanlıyı gözaltına almıştı.

26 ve 27 yaşlarındaki iki kardeşe ateşli silah ve makineli tüfek bulundurmaktan ve ateşlemekten dava açılırken, 31 yaşındaki üçüncü zanlının ise olay anında silahını ateşlemediği ancak silah bulundurmaktan yargılanacağı bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 10 bin 314 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 41 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 982 bin 585'e çıktı
İspanya'da kapalı alanda maske kullanma zorunluluğu kaldırılıyor
Türkiye'de 12 bin 213 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti
Fransa Türkiye'yi seyahat kısıtlaması getirilen 'turuncu ülkeler' listesinden çıkardı

Benzer haberler

ABD'de 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının 'çete şiddeti' olduğu sanılıyor

ABD'de 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının 'çete şiddeti' olduğu sanılıyor

ABD'de 6 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı

ABD'de silahlı saldırıda 6 kişi öldü, 10 kişi yaralandı