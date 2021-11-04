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Dünya, Koronavirüs

ABD'de 100'den fazla çalışanlı işletmeler için aşı zorunluluğunda son tarih 4 Ocak

ABD yönetimi, 100'den fazla çalışanı olan iş yerlerinde Kovid-19'a karşı aşılanmak için son gün olarak 4 Ocak'ı belirledi.

Dildar Baykan Atalay   | 04.11.2021
ABD'de 100'den fazla çalışanlı işletmeler için aşı zorunluluğunda son tarih 4 Ocak Fotoğraf: Marco Bello/AA

Washington

Beyaz Saray, 100'den fazla çalışanı olan işletmeler için aşı zorunluluğu politikasını açıkladı.

Politikada, iş yerlerinin 4 Ocak'a kadar tüm çalışanlarını Kovid-19'a karşı aşı olmaya teşvik etmeleri, aksi halde aşı olmayan çalışanlara haftalık test ve maske zorunluluğu uygulamaları gerektiği belirtildi.

Biden, eylül ayında 100'den fazla çalışanı olan işletmeler için aşı zorunluluğu uygulanacağını duyurduğunda, Cumhuriyetçi kesimden büyük tepki çekmişti.

ABD'de mevcut durumda sağlık ve federal hükümet çalışanlarına aşı zorunluluğu uygulanıyor.

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ABD'de 100'den fazla çalışanlı işletmeler için aşı zorunluluğunda son tarih 4 Ocak
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