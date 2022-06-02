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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD yönetiminden Putin'e yakın Rus elit ve yetkililere yönelik yeni yaptırımlar

ABD yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın Rus elitleri ve bunlara ait yatlar ile jetleri hedef alan yeni yaptırımlarını duyurdu.

Dildar Baykan Atalay   | 02.06.2022
ABD yönetiminden Putin'e yakın Rus elit ve yetkililere yönelik yeni yaptırımlar

Washington

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Hazine Bakanlığının önde gelen Rus hükümet yetkilileri ve iş adamları ile Rus elitlere ait yat, jet gibi lüks varlıklarını hedef alan yaptırımlar getirdiği belirtildi.

Hazine Bakanlığının yaptırım listesine aldığı kişiler arasında Putin'in denizaşırı mal varlıklarını yönettiği iddia edilen Sergey Roldugin ve aile üyelerinin de yer aldığı belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de yaptırım listesinde

Ayrıca Rus savunma sektörüne ciddi katkılarda bulunan Rus yönetimine ait United Aircraft Corporation isimli havacılık şirketinin yöneticileri de yaptırımlara dahil edildi.

Öte yandan, yeni yaptırımlar kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı, aralarında Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın da yer aldığı Putin'e yakın bazı Rus oligarkları hedef alırken, ABD Ticaret Bakanlığı da Belarus ve Rusya merkezli 71 şirketin ABD'den teknolojik ürün almasını yasakladı.

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