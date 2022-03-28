ABD yönetimi kongreden son 22 yılın en yüksek savunma bütçesini talep etti
ABD Savunma Bakanlığı, 2023 yılı savunma harcamaları için 813,3 milyar dolar bütçe talebinde bulundu. Söz konusu tutar, 2000 yılından bu yana talep edilen en yüksek savunma bütçesi olarak tarihe geçti.
Washington
ABD Başkanı Joe Biden’ın başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana ikincisi sunulan savunma harcamaları bütçesine ilişkin belgeler ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından kamuoyuna açıklandı.
AA muhabirinin Pentagon’un bütçe belgelerinden derlediği bilgilere göre, bakanlık 2023 yılında Savunma Bakanlığı Temel Harcamaları için 773 milyar dolar, Atom Enerjisi Savunma Faaliyetleri kalemi için 29,7 milyar dolar ve Savunma ile İlgili Diğer Faaliyetler kalemi için ise 10,6 milyar dolar olmak üzere toplam 813,3 milyar dolar bütçe talebinde bulundu.
Bütçe belgelerinde, bir önceki yıla göre 17,2 milyar dolar fazla fon talebinde bulunan Pentagon’un 2023 mali yılı savunma bütçesinin son 22 yılın en yüksek bütçe talebi olduğu görüldü.
Önceki yıllarda Teröre Karşı Küresel Savaş ve Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar olarak adlandırılan geçici savaş bütçeleri de artık kalıcı temel savunma harcamalarına eklendi.
Entegre caydırıcılık için 276 milyar dolar talep edildi
Belgelerde, talep edilen bütçenin önemli bir kısmının kuvvetlerin entegrasyonuna dayanan caydırıcılık kabiliyetlerine ayrıldığına dikkat çekildi.
Bu kabiliyetler için 276 milyar dolar talep edildiği görülen belgelerde, bu kalemde F-35, F-15EX, B-21 gibi ileri teknoloji savaş uçakları için 56,5, üretimi devam eden Ford sınıfı uçak gemileri ve Columbia sınıfı denizaltılar için 40,8 ve gelişmiş taktik kara araçlarının alımının da dahil olduğu diğer harcamalar için ise 12,6 milyar dolar talep edildiği bilgisi yer aldı.
Belgelerde, 276 milyar dolarlık harcama kaleminde ayrıca nükleer silahların modernizasyonu için 34,4, füze savunma sistemleri için 24,7, hipersonik füzeler için 7,2 milyar dolar talep edildi.
Füze savunma sistemleri için ayrılan 24,7 milyar doların 892 milyon dolarının Guam adasının Çin’e karşı savunulması için harcanacağına dikkat çekildi.
Bütçe belgelerinde, entegre caydırıcılık harcamaları kapsamında 27,6 milyar doların askeri uzay yatırımlarına, 11,2 milyar doların ise siber alan faaliyetlerine ayrıldığına değinildi.
Çin ve Rusya’yı caydırmak üzere 10,3 milyar dolar talep edildi
Belgelerde dikkat çeken önemli bir detay da Pentagon’un Çin ve Rusya’yı caydırmak üzere 10,3 milyar dolar talep etmesi oldu.
Eski Başkan Barack Obama döneminde başlatılan Avrupa Caydırıcılık İnisiyatifi için 4,2 milyar dolar talep edildiği aktarılan belgelerde, Rusya’nın halen “akut bir tehdit” olduğuna ve NATO’yu askeri, siyasi ve ekonomik olarak sarsmaya çalıştığına işaret edildi.
Belgelerde ayrıca eski Başkan Donald Trump döneminde başlatılan Hint-Pasifik Caydırıcılık İnisiyatifi için ise 6,1 milyar dolar talep edildiği belirtildi.
Bu kalemdeki miktarın füze ve füze uyarı sistemlerinin yanı sıra çok uluslu bilgi paylaşımı, eğitim ve deneyler için talep edildiğine dikkat çekildi.
Son 22 yılın en yüksek bütçe talebi
ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, 1 Ekim'de başlayacak 2023 mali yılına yönelik hükümet harcamalarını içeren 5,8 trilyon dolarlık bütçe teklifini ABD kongresine sundu.
Bu bütçe talebinin 1,58 trilyon doları başkanın "isteğe bağlı" harcama talebi olarak adlandırılıyor.
Biden'ın isteğe bağlı harcama talebinin yarısından fazlasını ise savunma harcamaları oluşturuyor.
Yönetim, 2023 mali yılında Savunma Bakanlığı Temel Harcamaları için 773 milyar dolar, Atom Enerjisi Savunma Faaliyetleri kalemi için 29,7 milyar dolar ve Savunma ile İlgili Diğer Faaliyetler kalemi için ise 10,6 milyar dolar olmak üzere toplam 813,3 milyar dolar bütçe talebinde bulundu.
Pentagon’un bütçe belgelerinde, 2023 mali yılı savunma harcamalarında, ABD'nin son 22 yılın en yüksek savunma bütçesi talebi olduğuna dikkat çekildi.
ABD'nin savunma harcamaları 11 Eylül saldırılarının düzenlendiği 2001 yılında savaş fonu olarak da bilinen Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar (DMO) bütçesi dahil 300 milyar doların hemen üzerindeydi.
11 Eylül saldırılarının ardından Afganistan ile Irak'ın işgali ve küresel çapta teröre karşı savaş faaliyetlerin başlamasıyla savunma bütçesi tırmanışa geçti ve 2010'da 690 milyar dolar civarına kadar çıkarılarak zirveye ulaştı.
Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde çıkarılan Bütçe Kontrol Yasası ile savunma harcamalarında da gerileme başladı.
ABD savunma harcamaları bütçesi 2013'ten 2017 yılına kadar 600 milyon doların altında kaldı.
2017'de Obama savunma bütçesi için 619 milyar dolar ayırdı, daha sonra halefi eski ABD Başkanı Donald Trump ise bu miktarı 2018'de 692 milyar dolara çıkardı.
Trump, 2019 mali yılı için savunma harcamalarını 717 milyar dolara, 2020 savunma harcamaları bütçesini ise 738 milyar dolara çıkardı.
Biden, 20 Ocak 2021’de görevi devraldığında Trump yönetiminin talep ettiği 2021 savunma bütçesi de kongreden geçmiş ve yasalaşmıştı.
Trump yönetiminin onayladığı ve Biden yönetiminin kullandığı 2021 mali yılı için savunma harcamaları 741 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Biden ise ilk savunma bütçesi talebini 2022 mali yılı için verdi ve o yıl ek harcamalarla birlikte savunma harcamalarına 796 milyar dolar bütçe ayrıldı.
Biden yönetimi, 2023 bütçe talebini ise 813 milyar dolara çıkararak son 22 yılın en yüksek savunma bütçesi talebini kongreye iletmiş oldu.
Kongre, bu talebi yıllık olarak hazırlanan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası kapsamında kanun teklifine dönüştürüyor ve bu talebi içeren tasarı kongrenin iki kanadından geçtikten sonra başkan tarafından imzalanıp yasalaşıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.