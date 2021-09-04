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Dünya

ABD yönetimi Afganistan'da insani yardım için hükümet yerine BM ve diğer yardım ajanslarını fonlayacak

Amerikan basını, ABD Kongresinin, Afganistan'a insani yardım konusunda Taliban liderliğindeki hükümeti değil, Birleşmiş Miletler (BM) ve diğer yardım ajanslarına fon sağlayacağını yazdı.

Dildar Baykan Atalay   | 04.09.2021
ABD yönetimi Afganistan'da insani yardım için hükümet yerine BM ve diğer yardım ajanslarını fonlayacak Fotoğraf: Bilal Güler/AA

Washington

Amerikan basın kuruluşlarının Kongre kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ABD Kongresi Afganistan'a yönelik insani yardımların nasıl sürdürüleceğini görüşüyor.

Kongrenin doğrudan Taliban'a destek veren görüntü sergilemek istemediğini vurgulayan kaynaklar, bu nedenle bu ülkeye sağlanacak insani yardımların Taliban'ın liderliğindeki hükümet yerine BM ve diğer insani yardım ajanslarına vereceğini kaydetti.

Öte yandan kaynaklar, doğrudan Taliban'a gidecek bir fona, ne Cumhuriyetçi ne de Demokrat Parti kanadından destek gelmeyeceğini vurguladı.

Kaynaklar, 1 Ekim'de başlayacak 2022 mali yılı için Kongrenin Afganistan'a 52 milyon dolarlık insani yardım fonu ayıracağını belirtti.

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