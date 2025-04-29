ABD, Yemen'in Sana ve Amran kentlerine 7 hava saldırısı düzenledi
ABD'nin, Yemen'in Amran ve Sana kentlerine 7 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
İstanbul
Yemen'de İran destekli Husilere ait El-Mesire televizyonuna göre, ABD savaş uçakları başkent Sana'da Nukm Dağı'nın doğusundaki Berraş bölgesine 4, Amran kentinin Harf Sufyan ilçesine ise 3 hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
ABD'nin Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği saldırıda ölü sayısı 12'ye yükseldi
Yemen'de İran destekli Husilere ait El-Mesire televizyonuna göre, ABD savaş uçaklarının, başkent Sana'nın Beni Haris ilçesine bağlı Sukban bölgesine düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı.
ABD'nin pazar günü söz konusu bölgede 3 evi hedef aldığı saldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 8 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Yemen'e hava saldırıları
Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.