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Dünya

ABD, Yemen'in başkenti Sana'ya 20 hava saldırısı düzenledi

ABD savaş uçaklarının Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği 20 hava saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Iyad Nabolsi, Ali Semerci  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
ABD, Yemen'in başkenti Sana'ya 20 hava saldırısı düzenledi

İstanbul

Husilere bağlı El-Mesira televizyonunun X sayfasında yer alan habere göre, ABD savaş uçaklarının başkent Sana'nın Es-Sevra ilçesine bağlı En-Nahda yerleşim bölgesini hedef aldığı saldırısında bir kişi yaşamını yitirdi.

ABD savaş uçaklarının Sana'nın Es-Seb'in ilçesine bağlı El-Hafa bölgesine 14, Beni Haşiş bölgesine 3, Menaha bölgesi ile Nakîl el-Farda bölgesine de birer saldırı düzenledi.

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Ayrıca Yemen'in El-Cevf ilinin El-Hazm ilçesine de ABD güçlerince bir hava saldırısı düzenlendi.

Saldırılarda ölü, yaralı ya da hasarlara dair bir bilgi verilmedi.

ABD'den ise saldırılara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

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