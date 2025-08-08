ABD, Washington'da federal kolluk kuvvetlerini arttırıyor
Beyaz Saray, suçla mücadele kapsamında gelecek hafta boyunca Washington'da federal kolluk kuvvetlerinin sayısının artırılacağını açıkladı.
Yapılan açıklamada, artırılan kolluk kuvvetlerinin "başkenti yeniden güvenli hale getireceği" ve ABD Park Polisi öncülüğünde gece yarısından itibaren sokaklarda görev yapmaya başlayacağı belirtildi.
Bu uygulamanın, ABD Başkanı Donald Trump'ın "DC'yi güvenli ve güzel hale getirmeye" ilişkin kararnamesinde verdiği yetkiye dayanarak, gerektiğinde uzatma seçeneğiyle birlikte 7 gün süreceği kaydedilen açıklamada, takviye federal yetkililerin birimlerinin işaretlenmiş şekilde "oldukça görünür" olacağı bildirildi.
Açıklamada, konuşlandırmanın "trafiğin yoğun olduğu turistik bölgelere ve diğer bilinen sıcak noktalara odaklanacağı" vurgulandı.
The New York Times'ın haberine göre, yerel saatle 00:01'de başlayan görevlendirmeye katılan kolluk kuvvetleri arasında ABD Kongre Binası Polisi, İç Güvenlik Soruşturmaları, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmekle görevli polisler, Federal Koruma Servisi, Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi, Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu, ABD Kolluk Kuvveti Servisi ve Columbia Bölgesi için ABD Savcılık Ofisi personeli yer alıyor.
Ayrıca Amtrak ve şehrin metro demiryolu servisinin polis güçleri de bu faaliyete dahil oldu.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı açıklamada, Washington'ın "çok uzun zamandır şiddetle boğuştuğunu" belirterek, ABD Başkanı Trump'ın vatandaşları korumak amacıyla başkentteki federal kolluk kuvvetlerinin varlığının artırılması talimatını verdiğini aktardı.