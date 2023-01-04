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Dünya

ABD Venezuela'da geçici hükümet feshedilmesine rağmen Ulusal Meclisi tanımaya devam edecek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Venezuela muhalefetinin "geçici hükümeti" feshetme yönündeki son hamlesine rağmen, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu hâlâ "Venezuela'nın meşru lideri" olarak görmediğini söyledi.

Kasım İleri   | 04.01.2023
ABD Venezuela'da geçici hükümet feshedilmesine rağmen Ulusal Meclisi tanımaya devam edecek

Washington

Günlük basın toplantısında Venezuela muhalefetinin kurduğu geçici hükümetin feshedilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan, Price “Venezuela'da demokratik olarak seçilmiş kurumu tanımaya devam ediyoruz ve bu da 2015 Ulusal Meclisidir. Biz ve bölgenin demokrasileri, 2015 Ulusal Meclisinin ve diğerlerinin Venezuela'ya demokrasiyi döndürme çabalarını desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

Venezuela halkının, “özgür ve adil seçimler yoluyla demokrasinin barışçıl bir şekilde yeniden tesis edilmesi arzusunu” desteklediklerini belirten Price, Maduro yönetimine karşı yaptırımlarını uygulamaya devam edeceklerini söyledi.

ABD’nin halen Juan Guaido’yu Venezuela’nın meşru başkanı olarak tanıyıp tanımadığına ilişkin bir soruya ise Price "Juan Guaido halen Ulusal Meclisin bir üyesi ve Venezuela halkının demokrasi özlemlerini destekleyen 2015 Ulusal Meclisinin bir üyesi olarak onunla ve Venezuela'daki diğer benzer düşünen demokratik aktörlerle koordinasyon sağlamaya devam edeceğiz.” yanıtını verdi.

Venezuela muhalefeti 30 Aralık’ta ABD dahil birçok ülke tarafından tanınan Juan Guaido liderliğindeki "geçici hükümeti" feshetme yönünde oy kullanmıştı.

Başkan Maduro, yaptırımlara rağmen ABD ile ilişkileri normalleştirmek için çalışmaya istekli olduğunu açıklamıştı.

Maduro, 2019'da dönemin Başkanı Donald Trump yönetiminin Guaido'yu Venezuela'nın "geçici başkanı" olarak tanımasıyla Washington ile ilişkilerini kesmişti


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