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ABD, Venezuela lideri Maduro'yu "iktidardan düşürme planına CIA'in dahli" iddiasını reddetti

ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello'nun, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu "iktidardan düşürme planını" ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) yürüttüğü iddiasını yalanladı.

Aynur Şeyma Asan  | 15.09.2024 - Güncelleme : 15.09.2024
ABD, Venezuela lideri Maduro'yu "iktidardan düşürme planına CIA'in dahli" iddiasını reddetti

Ankara

CBS News'ün haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, konuya ilişkin açıklama yaptı.

ABD hükümetinin, 3 vatandaşının Venezuela'da tutuklandığına dair "doğrulanmayan raporlardan" haberdar olduğunu belirten Sözcü, Venezuela İçişleri Bakanı Cabello'nun, "CIA'in, Maduro'yu iktidardan düşürme planını yürüttüğü" iddiasına da değindi.

Sözcü, "Maduro'yu iktidardan düşürmeye yönelik bir plana ABD'nin dahil olduğuna dair iddialar, kesinlikle asılsızdır. ABD, Venezuela'daki siyasi krizin demokratik çözümünü desteklemeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Venezuela İçişleri Bakanı Cabello, Maduro'ya suikast planlamak ve ülkede terörist eylemler düzenlemek için hazırlık yapmak iddiasıyla 3 ABD'li, 2 İspanyol ve bir Çek vatandaşının tutuklandığını duyurmuştu.

Cabello, tutuklanan 2 İspanyol vatandaşının, İspanya Ulusal İstihbarat Teşkilatı (CNI) ile bağlantılı olduklarını, CIA'in de Maduro'nun iktidardan düşürülmesine yönelik planı yürüttüğünü iddia etmişti.

Venezuela'da 28 Temmuz'da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından seçimlerin şeffaf ve güvenilir olmadığı iddiasıyla başlayan tartışmalarda muhalif lider Edmundo Gonzalez'e destek vererek onu Madrid'e getiren İspanya hükümeti, Venezuela ile diplomatik krizin başlamasına neden olmuştu.

İspanya Meclisi'nin aldığı Edmundo Gonzalez'in Venezuela Devlet Başkanı olarak tanınmasına yönelik karar ve Savunma Bakanı Margarita Robles'in, Maduro'yu "diktatör" olarak tanımlamasının ardından Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Madrid Büyükelçisini istişare için geri çağırmıştı.

Venezuela Meclis Başkanı Jorge Rodriguez de İspanya ile "diplomatik, ekonomik, ticari tüm ilişkilerin" kesilmesini ve Venezuela'daki İspanya Krallığı temsilcilerinin ülkeyi terk etmelerini istemişti.

ABD yönetimi de Venezuela'daki seçim sonuçlarının "adil ve muhalefeti kapsayıcı" olmadığı gerekçesiyle Devlet Başkanı Maduro'ya yakın 16 yetkiliyi yaptırım listesine almıştı.

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