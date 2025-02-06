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Dünya

ABD ve Meksika dışişleri bakanları, sınır güvenliği konusunu görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Meksika Dışişleri Bakanı Juan Ramon de la Fuente ile telefon görüşmesinde ABD-Meksika sınır güvenliğini ele aldı.

Damla Delialioğlu, Zeynep Katre Oran  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
ABD ve Meksika dışişleri bakanları, sınır güvenliği konusunu görüştü

Ankara

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Rubio, Meksikalı mevkidaşı de la Fuente ile telefonda görüştü.

İki ülke arasındaki sınır güvenliğinin ele alındığı görüşmede Rubio ile de la Fuente, ABD'ye fentanil akışını, düzensiz göçmenlerin geçişini ve sınıraşan suç faaliyetlerini önlemenin yollarını değerlendirdi.

Rubio, ABD sınırına 10 bin asker göndermesi nedeniyle Meksika'ya teşekkür etti.

ABD'nin Meksika'ya yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmesi

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti.

Trump, Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum ile yaptığı telefon görüşmesi sonrasında, Meksika'nın sınır güvenliğini artırması karşılığında bu ülkeye getirilen gümrük vergisini 1 ay durdurduğunu açıklamıştı.

Sheinbaum basın toplantısında yaptığı açıklamada, Ulusal Muhafız ve ordu mensuplarının ABD sınırına konuşlanmaya başladığını bildirmişti.

Trump, söz konusu adımla birlikte ABD'ye fentanil ve düzensiz göçmenlerin geçişinin önleneceğini ifade etmişti.

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